استقر معدل التضخم فِيْ تركيا عمليًا فِيْ يوليو عَنّْد 79.6٪ على أساس سنوي، وذلك لأول مرة منذ بداية العام، وفقًا للأرقام الرسمية المنشورة اليوم الأربعاء، والتي تدعم تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أسعار السلع ستبدأ. للرفض قريبًا.

فِيْ يونيو، كان 78.6٪ على أساس سنوي.

ويعود سبب التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد إلَّى حد كبير إلَّى انهِيْار الليرة التركية التي فقدت نحو نصف قيمتها فِيْ عام واحد.

كان سعر الليرة التركية عَنّْد 17.95 مقابل الدولار، وهُو مستقر تقريبًا وقت صدور الأرقام الرسمية.

ولا يزال هذا الملف ساخنًا قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فِيْ يونيو 2023.

لا تزال أسعار المستهلك عَنّْد مستويات لم تشهدها منذ تولي حزب أردوغان السلطة فِيْ 2003.

تواجه هذه الأرقام أيضًا شكوكًا من الاقتصاديين المستقلين والمعارضة، الذين يجادلون بأن البيانات الواردة من المعهد الوطني للإحصاء يجب أن تكون مدعومة بالأدلة.

قالت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم وصل إلَّى 176.4٪ على أساس سنوي، وهُو ما يعكس تباطؤًا مقارنة بشهر يونيو (175.6٪)، لكنه لا يزال أكثر من ضعف المعدل المعلن رسميًا. معدل.