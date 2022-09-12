للمرة الثانية.. أندية دوري روشن تفشل فِيْ “جائزة المليون”

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ غياب مجموع جوائز المليون ريال عَنّْ الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي الروشن للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت صحيفة الاقتصادية أن الأندية المضيفة لمباريات الدور الثالث فشلت فِيْ بلوغ النسبة المطلوبة للفوز بجائزة المليون ريال ضمن مبادرة وزارة الرياضة لدعم الحضور الجماهِيْري.

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ومنذ انطلاق الجولة الأولى، تحققت النسبة المطلوبة من الحضور الجماهِيْري مرة واحدة، خلال الجولة الأولى، حيث حضر مباراة النصر والوحدة على ملعب مرسول بارك 19321 مشجعًا فِيْ المدرجات. ، 23000 مقعدا.

وحضر مباراة الجولات الثلاث الأولى من دوري روشان السعودي 353376 متفرجا، بواقع 143.702 متفرجا فِيْ مباريات الدور الأول، و 148106 متفرجا بالدور الثاني، و 61568 متفرجا بالدور الثالث.

خصصت وزارة الرياضة ميزانية قدرها 240 مليون ريال، لمبادرة الحضور الجماهِيْري، ضمن استراتيجية دعم الأندية، ومنح مكافأة بحد أقصى مليون ريال لكل ناد، فِيْ المباريات التي تقام على أرضهم، كَمْا وكذلك مكافأة الأندية ذات أعلى نسبة حضور جماهِيْري، بما فِيْ ذلك مكافأة النادي، حتى لو تم شغل 20 أو 30٪ من المدرجات.

وبلغ مجموع جوائز وزارة الرياضة 5.25 مليون ريال لـ 12 نادياً من أصل 16 فِيْ الجولات الثلاث الأولى من دوري روشان السعودي (موسم 2022-2023). 1.95 مليون فِيْ الجولة الأولى، و 1.7 مليون فِيْ الثانية، و 1.6 مليون فِيْ الجولة الثالثة.

تصدّر نادي النصر قائمة الأندية التي حصلت على مكافأة من وزارة الرياضة بقيمة 1.75 مليون ريال، يليه العدل والبطين والاتحاد والفتح بـ500 ألف والفِيْحاء والطائي. الهلال والرائد 250 ألف والشباب 200 ألف والخليج والتعاون وأبها 100 ألف ريال.

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