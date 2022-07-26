للمرة الثانية.. السعوديون أكثر شعوب العالم ثقة بتوجهات المملكة الاقتصادية

للمرة الثانية على التوالي، أصبح السعوديون أكثر الناس ثقة في العالم في الاتجاهات الاقتصادية للمملكة، وفقًا لمؤشر إبسوس العالمي في يونيو 2022.

الاتجاهات الاقتصادية في المملكة

وبذلك تكون المملكة العربية السعودية قد تجاوزت العديد من الدول الصناعية الكبرى. مثل الولايات المتحدة والهند وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا وغيرها، وهو نفس ما حققته المملكة في مايو الماضي.

وأعرب 93٪ من السعوديين عن ثقتهم في القرارات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة، مقابل 77٪ في الهند و 57٪ في السويد.

وبلغت معدلات الرضا 51٪ في ألمانيا، و 50٪ في أستراليا، و 46٪ في سويسرا، وانخفضت النسبة في الولايات المتحدة إلى 28٪، وفي فرنسا وإيطاليا إلى 24٪.

نتائج Ipsos

تؤكد نتائج إبسوس، ثالث أكبر وكالة بحثية في العالم، ثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها في هيكل الاقتصاد السعودي، وسوق العمل، وأنظمة الاستثمار. . ، واستحداث وسن التشريعات التي تدعم كل ذلك، انطلاقا من حرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه، مما أدى إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير فرص الاستثمار، وخلق فرص عمل للمواطنين، وهو ما انعكس في تحسين نوعية الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين وزوار أراضيهم.