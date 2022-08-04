للمرة الثانية.. “العرب اليوم الإخبارية” تفضح مسرحية “الشفافِيْة” بحكومة الدبيبة الليبية

للمرة الثانية، كشفت الأرقام المتضاربة فِيْ المؤسسات المالية لحكومة الدبيبة الليبية المنتهِيْة الصلاحية زيف مسرحية تدعم الإفصاح والشفافِيْة المالية.

صدر، الخميس، تقريرين، الأول عَنّْ وزارة المالية فِيْ حكومة دبيبة، أطلق عليه “تقرير الإفصاح المالي والشفافِيْة”، والآخر صادر عَنّْ مصرف ليبيا المركزي الذي يديره صديق. وكشف الكبير المقرب من دبيبة لكن “العرب اليوم الإخبارية” عَنّْ تناقض واضح فِيْ تلك التقارير التي تحدثت عَنّْ الإنفاق العام والإيرادات العامة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلَّى نهاية تموز (يوليو).

وبحسب بيان للبنك المركزي، بلغ إجمالي نفقات الهِيْئات العامة 45 مليار دينار لتلك الفترة، فِيْما بلغت قيمة ذلك البند 42 مليار دينار، بحسب تقرير وزارة المالية عَنّْ نفس الفترة.

كَمْا حمل بند الايرادات العامة نفس الفروق اذ قال البنك المركزي انها بلغت 77.2 مليار دينار مقابل 68.7 مليار دينار جاءت فِيْ تقرير وزارة المالية فِيْ حكومة الدبيبة.

أما بالنسبة لمصاريف الفصل الأول والمخصص وفق قانون المالية الليبي لرواتب الليبيين فقط، فقد كشفت عَنّْ تناقض كبير بين التقريرين الصادرين يوم الخميس، حيث بلغ الفارق بين التقريرين نحو مليار. و 200 مليون دينار بحسب تقرير “المركزي”، بلغت الأجور نحو 23.2 مليار دينار، وذكر تقرير الوزارة أنها بلغت 24.4 مليار دينار. مليار دينار.

وهناك مليار دينار آخر كاملاً، وهناك فرق بين التقريرين، وذلك فِيْ الباب الثاني من الموازنة العامة، وهُو المصروفات الإدارية، وهُو الباب الأكثر شيوعاً الذي يتم فِيْه التلاعب.

وفِيْ البند ذاته، بلغ العدد الذي تم إنفاقه بحسب البنك المركزي 3.6 مليار دينار، فِيْما وصل الرقم فِيْ تقرير الوزارة إلَّى 4.6 مليار دينار.

وشمل هذا التناقض العديد من البنود، لا سيما فِيْما يتعلق بالإنفاق، مثل نفقات التطوير ونفقات الدعم، وهُو ما يعكس إما خطأ إداريًا غير محتمل، أو فسادًا ماليًا، بحسب الخبراء، وهُو ما يتهم به الدبيبة.

وكانت العرب اليوم نيوز رصدت فِيْ وقت سابق نفس التناقض بين تقريرين صادرين فِيْ 19 حزيران / يونيو عَنّْ نفس الجهات التابعة للحكومة المنتهِيْة ولايتها عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق لعبة عبد الحميد الدبيبة، وهِيْ لعبة جديدة تسمى “دعم الإفصاح والشفافِيْة فِيْ النفقات الحكومية”، والتي تهدف إلَّى تولي دور محافظ أموال الليبيين، خاصة منذ إطلاقها فِيْ ذلك الوقت. جاء ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا فِيْ نفس اليوم.

وجاءت خطة الدبيبة فِيْ إعلان بعد لقائه المحافظ المخلص لمصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة فِيْ جماعة الإخوان فِيْ طرابلس خالد شكشك، ورئيس هِيْئة الرقابة الإدارية فِيْ طرابلس. أيضا سليمان الشنطي.

وقال الدبيبة فِيْ بيان عقب اجتماعه إن الخطة تهدف إلَّى “زيادة الإفصاح الحكومي وإظهار الإجراءات المالية والفنية المتعلقة بالنفقات الحكومية التي تتبعها الجهات الرقابية”.

لكن ذلك الإفصاح وتلك الشفافِيْة توجه إلَّى إدراج الرياح بعد التناقض الواضح فِيْ تقارير مؤسسات دبيبة المالية الشهر الماضي والتي تناولت الفترة بين (يناير – مايو) من العام الجاري، وكذلك تقارير الخميس الصادرة عَنّْ مؤسسة دبيبة المالية. نفس الجهات التي تحدثت عَنّْ الفترة ما بين (كانون الثاني الى تموز).