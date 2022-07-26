للمرة الثانية.. مصر تمد فترة تسجيل الهاتف المحمول ببطاقة التموين

للمرة الثانية قررت الحكومة المصرية تمديد فترة تسجيل رقم الجوال لتحديث البطاقة التموينية حتى نهاية أغسطس المقبل.

قررت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التموين، تسجيل الهاتف المحمول على البطاقة التموينية ليتمكن المواطن من استخدام البطاقات كإجراء لتحديث البيانات، بشرط أن تنتهِيْ المهلة فِيْ يونيو الماضي، ثم قررت تمديدها. آخر مَوعِد لتسجيل الهاتف المحمول بالبطاقة التموينية حتى نهاية شهر تموز، وأخيراً قررت تمديده حتى نهاية شهر آب.

وبرر الدكتور علي المصليحي وزير التموين تمديد المهلة بتسهِيْل المواطنين حاملي البطاقة التموينية الذين تلقوا رسالة على بيان صرف الخبز.

وأشار المصيلحي إلَّى تمديد فترة تسجيل الهاتف المحمول لحامل البطاقة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، والذي كان من المقرر أن يكون آخر مَوعِد للتسجيل فِيْ نهاية شهر يوليو الجاري.

حصلت العرب اليوم الإخبارية على نص قرار وزارة التموين رقم 26 لسنة 2022، ونص القرار على ما يلي التسهِيْل على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين تلقوا رسالة بشأن موضوع الخبز (اذهب إلَّى مكتب التموين لتسجيلك. رقم الجوال)، تم تمديد فترة التسجيل حتى 30 آب / أغسطس 2022.

وأكد القرار، فِيْ مقالته الثانية، أن كل موقع من مواقع الويب الخاصة بي (دعم مصر – مصر الرقمية) سيستمر فتحه لتسجيل رقم الهاتف المحمول، حتى نهاية أغسطس 2022.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أحمد كَمْال، إن تسجيل رقم الجوال على بطاقة التوريد يأتي لاستكَمْال قواعد البيانات، ولتسهِيْل التواصل مع المواطن عبر رسائل الجوال.

وأكد أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة لتسجيل البيانات إلَّى جانب “ادعم مصر” و “مصر الرقمية” لتسجيل رقم الجوال على البطاقة.

وذكرت بيانات سابقة من وزارة التموين، أن هناك 3 ملايين بطاقة لم يتم تحديث بياناتها بعد، وأن المَوعِد النهائي يهدف إلَّى منحهم الفرصة لتحديث البيانات.

أصدرت وزارة التموين استثناءات لتسهِيْل المواطنين على أسر السجناء وكبار السن وغير القادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول مسجل، بشرط أن يقدم أحد الأقارب لمكتب التموين ما يثبت صحة الوثيقة. بيانات.

صدر خلال الأشهر الماضية البحث عَنّْ موقع Egypt and Digital Egypt Support الذي يتم من خلاله تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التوريد، خاصة بعد إعلان وزارة التموين عَنّْ تمديد المَوعِد النهائي لتسجيل رقم الهاتف المحمول. حتى نهاية أغسطس المقبل.

كَيْفَِيْة تسجيل رقم هاتف محمول من خلال موقع دعم مصر