«للمستحقين» متي موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 شهر يوينو الجاري بالسعودية

يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد للإفراج عن الضمان الاجتماعي المطوَّر لسداد مدفوعات شهر يونيو الجاري ، وتعد خدمة الضمان الاجتماعي المتطورة إحدى الخدمات السعودية التي يتم تقديمها لمساعدة الأسر والمواطنين الذين يحتاجون بالفعل إلى مساعدة مادية والحصول على الأدوية أو العمليات الجراحية. هذه الخدمة مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، وقد وضعت الوزارة بعض شروط الاستحقاق للبرنامج ، والتي سنعرضها أدناه.

موعد وصول الضمان الاجتماعي المطوَّر 1443 هـ هو يونيو

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد انطلاق الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو والمتوقع أن يكون يوم الخميس 30 يونيو 2022 م أو بداية الشهر الجديد الذي يوافق إلى التقويم الهجري الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1443 هـ.

شروط الاستحقاق لبرنامج الضمان الاجتماعي المحدث 1443 هـ

أن تكون جنسية المتقدم سعودية والإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

في حالة أن تكون المتقدمة غير سعودية ولديها أبناء من أب سعودي ، أو كانت أرملة من زوج غير سعودي ، فإن الشروط تشملها.

أن لا يقل دخل المتقدم عن 11000 ريال سعودي في حال كونه رب الأسرة ومعيلها ، بينما لا يتجاوز 550 ريال سعودي لجميع أفراد الأسرة.

ليس لدى المتقدم أي أصول قديمة وعالية ويجب مراجعة بياناته باستمرار لأن هذه الخطوة من أهم الخطوات حتى لا يوقف حسابه عن العمل.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المحسن