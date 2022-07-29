“للوافدين والمواطنين” طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة “الشيخ محمد بن زايد” cpc.gov.ae

نحن نتابع معك طلب مساعدة مالية من مكتب الرئاسة فِيْ الإمارات، حيث يطلب الكثير من الناس فِيْ الإمارات المساعدة بسبب الظروف الصعبة، ويبحثون عن طرق لتقديم طلبات المساعدة بمبالغ مالية لمساعدتهم . تجاوز هذه الأزمات، وهذا سر كَمْا تعلم، ومتوفر بكثرة فِيْ الإمارات، وذلك من خلال المؤسسات الرسمية التابعة للمشايخ فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهم هذه المواقع موقع ولي العهد. ديوان “سابقاً” أو ديوان الرئاسة التابع للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هكذا يذهب.

المساعدات المالية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة

اهتم شيوخ الإمارات، ابتداءً من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهِيْان، بالعمل الخيري ورعاية المواطنين والمقيمين داخل الإمارات، ويتجلى ذلك فِيْ إطلاق العديد من مسؤولي المؤسسات الخيرية فِيْ الولايات المتحدة. الامارات العربية. طيران الإمارات وتشمل

مؤسسة زايد الخيرية.

جمعية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية.

ديوان ولي العهد.

جمعية الشارقة.

والعديد من الأماكن الرسمية التي يتوجه إليها المواطنون والمقيمون من جميع أنحاء الإمارات، عندما يحتاجون إلى مثل هذه المساعدة، وهذه الهِيْئات لا تفشل على الإطلاق.

طلب مساعدة مالية من ديوان الرئاسة

لن نتأخر معك، وسنسير معك بالطريقة الصحيحة لطلب المساعدة، وكيف يمكنك تتبع حالة التطبيق، وهذا ما يمكنك القيام به إلكترونيًا، ونفضل ذلك تقوم بهذه الخطوات باستخدام جهاز كَمْبيوتر حتى تكون الصورة أكثر وضوحًا، وذلك من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع المكتب الرئاسي بالضغط على الرَابِطْ الرسمي cpc.gov.ae.

ثم اضغط على خدمات الديوان فِيْ شريط الخيارات فِيْ الأعلى.

اختر منه شؤون المواطنين.

ثم اكتب رقم الملف ورقم DNI أو رقم الإقامة.

املأ نموذج الطلب الخاص بك وتأكد من صحة المعلومات.

ثم أرسل.

مع العلم أن المساعدة تقدم للفئات التالية، وهذا كَمْا هُو مذكور فِيْ الموقع أرض، سكن، علاج، مساعدة توظيف “عاطل عن العمل”، مساعدة دراسية، مساعدة إيجارية، وكتابة السبب بوضوح فِيْ الخطاب، ولا تنوي كتابة بيانات أو معلومات غير صحيحة، حيث يتم فحص حالتها، اعتمادًا على النظام.

تتبع نموذج طلب المساعدة المالية

يمكنك بسهُولة متابعة طلب المساعدة المالية على الموقع من خلال الانتقال إلى الموقع الذي ربطناه بالأعلى واتباع الخطوات التالية