لماذا أنقطع صرف المساعدة المقطوعة 1444 الاستعلام عن المساعدات لمستفِيْدي الضمان hrsd.gov.sa

يتساءل الكثير من الناس عن مساعدة المحكَمْة وما زالوا ينتظرون الدفع، على الرغم من تعليقها ولم يعد رَابِطْ التطبيق متاحًا ولا يمكنهم التحقق، ولكن هناك بعض المجموعات التي تطالب بإعادة المساعدة القضائية، فإنها ستفعل ذلك. هل نعود حقًا أم لا ، هذا ما سنعرفه من خلال مقالتنا أننا سنشرح أسباب عدم صرف المساعدة للقطع.

أسباب عدم صرف مساعدات القطع

وكشفت المصادر عن الأسباب التي أدت إلى عدم صرف المساعدات المخفضة للمستفِيْدين من الضمان منذ صدور مرسوم عام 1444 هـ يقضي بإلغاء المادة رقم 8 من اللائحة التنفِيْذية لنظام الضمان. وبالتالي، لن يتم صرف مساعدات القطع فِيْ الوقت الحالي، حيث لا يوجد نظام فِيْ اللائحة التنفِيْذية بشأن أي مساعدات مقطوعة.

وأكد أن وزارة الموارد تدرس حالات الأسر وتقيم احتياجاتها وتقدم لها الدعم المناسب، مضيفا أنها تتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة الوثيقة فِيْ تحَلْيل ودراسة البرامج والمزايا الاجتماعية، بحسب الوزارة. لجنة مشكلة برئاسة الوزارة.

الشُروطْ التي تحتاجها للحصول على المساعدة

فِيْ حالة عودة قطع المساعدة فِيْ وقت ما فِيْ المستقبل، يجب أن يستوفِيْ الشخص الشُروطْ، حتى يتمكن من الحصول على المساعدة، وإليك هذه الشُروطْ، وهِيْ كالتالي

يجب أن تكون جنسية الشخص سعودية ويجب أن يكون تصريح الإقامة موجودًا دائمًا.

أن لا يقل عمر الشخص عن 35 سنة.

عدم وجود سجل تجاري ملحق بوزارة العمل.

ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 8650 ريال للمتزوجين ولا يزيد عن 3000 ريال للعزاب.

يجب ألا يكون الشخص المتقدم لهذه الوظيفة منتسبًا إلى جهة حكومية أو حتى جهة خاصة.

ضرورة استحقاق مقدم الطلب مثل هذه المساعدة مثل المطلقات والأرامل والأيتام.

يمكن للعائلة التي ترافق الشخص الغائب الحصول على المساعدة لعدم وجود مصدر دخل لهم.

المصابون بفِيْروس كورونا ويتم عزلهم مؤقتا.

استعلام عن الحضور الفائت

وفرت وزارة الموارد رَابِطًْا يمكن أن يستخدمه الأشخاص الراغبون فِيْ التشاور بشأن المساعدة المقدمة إلى المحكَمْة، وإليك الطريقة الصحيحة للتشاور، وهِيْ كالتالي