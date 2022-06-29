لماذا أوقفت “بريتش أمريكان توباكو” نشاطها فِيْ مصر

شركة بريتيش أميركان توباكو أوقفت أعمالها فِيْ مصر، ما الذي دفعها إلَّى ذلك

وقالت مصادر داخل الشركة لـ “العرب اليوم نيوز” إن القرار جاء بعد ات شاملة لجدوى استمراره.

وكشفت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عَنّْ هُويتها، عَنّْ خسائر فادحة لشركة “بريتيش أميركان توباكو” فِيْ مصر، “ولم تحدد رقماً لهذه الخسائر”.

تعمل شركة بريتيش أمريكان توباكو فِيْ مصر منذ عام 2000، حيث تقوم بتصنيع منتجاتها داخل شركة Eastern Tobacco المملوكة للدولة.

حيث تنتج سجائر “دنهِيْل” و “كينت” و “فِيْسروي” و “بال مول” و “رويالز”، ويعمل بالشركة فِيْ مصر 160 موظفًا.

من جانبه قال إبراهِيْم إمبابي رئيس شعبة التبغ فِيْ اتحاد الصناعات المصرية لـ “العرب اليوم نيوز” إن شركة التبغ البريطانية أبلغت الشعبة بقرار الخروج من السوق المصري وتصفِيْة أعمالها داخل مصر.

انسحبت شركة بريتيش أميركان توباكو وبالم سموكس والمنصور العالمية للتوزيع من عرض مصر لترخيص مصنع تبغ.