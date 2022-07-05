لماذا ارتفعت أسعار البيض والدواجن في السعودية القصبي يجيب

قال وزير التجارة ماجد القصبي مع بداية التعافي من أزمة جائحة كورونا، شهدنا ارتفاع أسعار الطاقة والشحن بشكل صاروخي. أصبحت تكلفة المنتج قبل تصديره خارج بلدك كبيرة.

امتيازك تضمين التغريدة

تعتبر الدواجن والبيض من المنتجات المحلية، لكنها تعتمد بشكل كامل على الأعلاف المستوردة التي ازدادت عالمياً، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي وازدادت أسعار دواجننا وبيضنا في المملكة.pic.twitter.com/U7VpjR3i6m

– وزارة التجارة (MCgovSA) 5 يوليو 2022

قيود التصدير

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم “بعض الدول فرضت قيوداً على صادراتها من المنتجات الغذائية الأساسية مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين. كما ارتفعت أسعار القمح والسكر والأعلاف واللحوم والدواجن. هنا نأخذ الطيور والبيض على سبيل المثال.

وأشار القصبي إلى أن الكثير من الناس يعتبرون الدواجن والبيض من المنتجات المحلية. فلماذا ترتفع وأوضح أن تربية الدواجن تحتاج إلى أغذية وأعلاف وأدوية وكلها مستوردة. لذلك، يتأثر بالزيادة العالمية في الأسعار.

أسعار السكر والأرز أقل من الدول المجاورة

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن أسعار السكر والأرز في المملكة أقل من دول الجوار، رغم ارتفاع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن العالم شهد ارتفاعا في أسعار القمح. والسكر واللحوم والدواجن والبيض في الأشهر الأخيرة.

وأشار إلى أن الجهات المسؤولة نفذت خلال الفترة الماضية 640 ألف عملية ضبط أسعار للسلع الغذائية، ورصدت 27 ألف مخالفة لتلاعب بالأسعار، لافتا إلى أن كل متهم يستجيب وفق النظام. وتابع “ندعو المواطنين والجميع ليكونوا شركاء في البعثة والإبلاغ عن أي زيادات في الأسعار”.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وحول التحديات التي تواجه السوق المحلي أوضح أن التحدي الأول في أي سوق يكمن دائما في وفرة المنتجات الغذائية. وجود المنتجات يطمئن المواطنين والمقيمين ويسهم في استقرار الأسعار.

وأضاف “إذا عدنا إلى الشريط سنجد أن المملكة حققت نجاحًا خلال فترة جائحة كورونا، ولم يشعر المواطن ولا المقيم بنقص في البضائع”.