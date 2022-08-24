لماذا ارتفعت أسعار العقارات بالرياض

كشف فهد البكري مدير عام إدارة البيانات والمؤشرات العقارية بالهيئة العامة للعقار، عن سبب ارتفاع أسعار العقارات في مدينة الرياض، خاصة في بعض الأحياء التي بلغت فيها قيمة المتر المربع ما يقارب 10،000 ريال

وأوضح أن الرغبات الشخصية لعدد من المواطنين هي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

ساعة السوق

وتابع البكري، متحدثا حصريا لقناة العربية. نت، أن الهيئة لا ترى أن هذه الأسعار المبالغ فيها هي الأسعار الحقيقية للعقارات في مدينة الرياض، إلا إذا تم تطبيقها على المجتمع السعودي بأكمله، موضحة أن هذه الحقائق تكررت مرات عديدة في مختلف الأحياء.

وأشار إلى أن الهيئة لا تهدف إلى الحد من أسعار العقارات، بل تراقب السوق، وتحلل البيانات، ثم تقدمها لأصحاب القرار في الحكومة والمواطنين السعوديين.

ترقية الشراء

وشدد على أن الحركة الشرائية في السعودية تحسنت كثيرا بسبب الخدمات والبرامج المساندة التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمواطنين الراغبين في التملك العقاري، وخاصة تسهيلات الحصول على قروض من البنوك السعودية. . بالإضافة إلى قيام المطورين العقاريين بتقديم منتجات عقارية تتناسب مع رغبات المجتمع مما زاد من شهية المواطنين لامتلاك العقارات بسرعة خاصة بين الشباب.