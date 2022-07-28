لماذا اشتهرت السعودية بعمليات فصل التوائم ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول العالم وخاصة ممن يسكنون داخل الوطن العربي وبالاخص المملكة العربية السعودية حول السبب الذي ادى الى شهرة المملكة السعودية في نجاح عمليات فصل التوائم ، حيث حققت نجاح منقطع النظير في أكثر من 50 عملية فصل توأم ناجحة عن أطفال من جنسيات مختلفة ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

توأمان ملتصقان

التوائم الملتصقة هي طفيليات توأم مرتبطة بأحد أعضاء الجسم منذ وجودها في الرحم، وتسمى هذه الظاهرة بالتوائم السيامية وهي ظاهرة غير شائعة، وتصل نسبة حدوثها من ولادة واحدة في 49000 ولادة إلى حالة واحدة في 189000 ألف. حالة الولادة. تنتشر ولادة التوائم الملتصقة في جنوب شرق آسيا وإفريقيا والبرازيل. عادة، يموت حوالي نصف التوائم السيامية في رحم الأم قبل وقت الولادة، ويولد جزء آخر بتشوهات كبيرة. تصل معدلات بقاء التوائم السيامية إلى 25٪.

فصل التوائم الملتصقة في السعودية

تعرف المملكة العربية السعودية على مستوى العالم بأنها أفضل مستشفى لفصل التوائم الملتصقة، حيث أجريت أول عملية لفصل التوائم الملتصقة في 31 ديسمبر 1990 م، وكانت توأم ملتصق في منطقة البطن. الرياض التي اشتهرت بدورها كواحدة من أهم المستشفيات في العالم في تاريخ فصل التوائم في الوطن العربي، وعلى الصعيد الدولي مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، أجرى الدكتور ربيع وفريقه العملية بنجاح وبعد ذلك استمرت عمليات فصل التوائم في المملكة.

لماذا تشتهر السعودية بفصل التوائم

تشتهر المملكة العربية السعودية بفصل التوائم لعدة أسباب نوضحها لكم في السطور التالية

د.عبدالله الربيعة هو السبب الأول والأهم في شهرة المملكة العربية السعودية بفصل التوائم، حيث تمت جميع عمليات فصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية بإشراف مباشر من وزير الصحة السعودي الأسبق د.

اكتساب خبرة كبيرة من قبل الفرق الطبية في المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وذلك نتيجة الإنجاز الناجح لعشرات العمليات، حيث قامت المملكة بتشغيل أكثر من ربع عمليات فصل التوائم الملتصقة التي تمت على مستوى العالم.

توافر العديد من التقنيات والأجهزة الحديثة التي تساعد الفرق الطبية على إنجاز مهامها على أكمل وجه.

تقدم المملكة عمليات فصل التوأم بنفقات أقل من المستشفيات الأخرى في العالم، وتجري العملية بنفس المستوى المهني، وذلك بفضل دعم وزارة الصحة لفصل التوائم الملتصقة.

عدد التوائم السيامية المنفصلة في السعودية

أصبحت المملكة العربية السعودية رائدة على مستوى الوطن العربي وجميع أنحاء العالم في عدد حالات الفصل الناجحة للتوائم الملتصقة، حيث بلغ عدد العمليات 52 عملية لأكثر من 124 توأمًا من 23 دولة، من ثلاث قارات حول العالم. العالمية.

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً لا مثيل له في مجال عمليات الفصل المزدوج، وأصبحت من أكبر دول العالم في هذا المجال. في السطور التالية سوف نشرح لكم قائمة عمليات الفصل المزدوج في المملكة العربية السعودية

31 ديسمبر 1990 قام الدكتور عبد الله الربيعة بفصل التوأم السعودي الأول داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي.

8 فبراير 1992 انفصال التوأم السوداني سماح وهبة.

22 أبريل 1995 انفصال التوأم السعودي سمر وسهر.

21 يناير 1998 انفصال التوأم السعودي حسن وحسين.

21 يناير 2002 انفصال التوأم السوداني نجلاء ونسيبة.

17 سبتمبر 2002 انفصال التوأم الماليزي أحمد ومحمد.

4 أكتوبر 2003 انفصال التوأم المصري تاليا وتالين.

20 يوليو 2004 انفصلت الأميرة آن والأميرة ماي عن التوأم الفلبينيين.

22 يناير 2005 انفصال التوأم البولندي داريا وأولجا.

25 يونيو 2005 انفصال التوأم المصري علاء وولاء.

4 فبراير 2006 انفصال التوأم المغربي إيلها وحفصة.

2 يناير 2006 انفصال التوأم العراقي فاطمة والزهراء.

27 أكتوبر 2007 انفصال التوأم العماني صفا ومروة.

4 أبريل 2007 انفصال التوأم الكاميروني Shvubu و Fenbaum.

2 يوليو 2007 انفصال التوأم السعودي عبد الله وعبد الرحمن.

12 يوليو 2008 انفصال التوأم المغربي صفا ومروة.

25 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 انفصال التوأم العراقي إياد وزياد.

28 فبراير 2009 انفصال التوأم المصري حسن ومحمود.

26 يونيو 2009 فرع التوأم المغربي عزيزة وصيدا.

29 أبريل 2010 انفصال التوأم الأردني محمد وأمجد.

16 يوليو 2010 انفصال التوأم العراقي رقية وزينب.

17 مارس 2011 انفصال التوأم الجزائري إكرام وسارة.

13 سبتمبر 2012 انفصال التوأم السعودي ريم ورنا.

21 ديسمبر 2012 انفصال التوأم السعودي عبدالله وسلمان.

10 أبريل 2014 انفصال التوأم العراقي كريس وكريستيان.

4 مايو 2014 انفصال التوأم السعوديتين رنا ورنيم.

26 مايو 2014 انفصال التوأم ممدوح ومحمود.

28 فبراير 2015 انفصال التوأم اليمني عبد الله وعبد الرحمن.

19 يونيو 2015 انفصال التوأم اليميني عبد الله وعبد العزيز.

14 شباط 2016 التوأم السوري طاقة ورقية.

26 مارس 2016 انفصال التوأم الباكستاني فاطمة ومشاعل.

13 أكتوبر 2016 انفصال التوأم السعودي إيلين وإيلان.

29 أكتوبر 2016 انفصال التوأم رماح وضّاح.

5 نوفمبر 2017 انفصال التوأم السوداني جود وجنى.

7 كانون الثاني 2022 انفصال التوأم حنين وفرح عن فلسطين.

25 أكتوبر 2022 انفصال التوأم السعودي شيخة وشموخ.

23 ديسمبر 2022 انفصال التوأم التنزاني أنيشيا وملينز.

28 يوليو 2022 انفصال التوأم اليمني المودة والرحمة.

نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني والمودة والرحمة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 28 يوليو 2022، الموافق 29 ذو الحجة، إنجازًا جديدًا في عمليات فصل التوائم، كفريق طبي متكامل مكون من أطباء سعوديين بقيادة معالي د. عبد الله الربيعة يفصل بين التوأمين اليمنيين والمودة والرحمة داخل أحد المستشفيات. مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في المملكة، وتم الإفراج عن التوأم خلال ساعات في سريرين منفصلين لأول مرة في حياتهم. وأكد د. ربيعة أن جميع المشاركين في العملية من أطباء وممرضات وفنيين سعوديون. والأمعاء.

وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على لماذا اشتهرت السعودية بعمليات فصل التوائم ، نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني والمودة والرحمة ، و عدد التوائم السيامية المنفصلة في السعودية .