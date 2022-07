لماذا اعتذر كرم بورسين من الشعب السعودي، اعتذر الفنان التركي كرم بورسين من الشعب السعودي وانتشر هذا الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ويعتبر كرم بورسين هو منتج وممثل تركي يبلغ من العمر الخامسة والثلاثون من عمره، وكانت بداية مسيرته الفنية في هوليود، أما انطلاقته الفنية كانت في تركيا، وكانت بداياته ي مسلسل ما وراء الشمس وجسد بطولة كرم، وبعدها شارك في بطولة مسلسل يا اسطنبول، ثم شارك بعدها في مسلسل مسألة شرف، وفي هذا المقال سوف نتحدث على لماذا اعتذر كرم بورسين من الشعب السعودي، تابعونا.

كرم بورسين السيرة الذاتية

للتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالفنان التركي وممثل هوليود كرم بورسين من الاتي:

الاسم باللغة العربية: كرم بورسين.

الاسم باللغة التركية: Kerem Bürsin.

الميلاد: 4 يونيو عام 1987 ميلاديًا.

العمر: 35 سنة.

محل الميلاد: إسطنبول، تركيا.

مواطنة: تركيا.

المدرسة الأم: Austin High School ، كلية إم رسون.

المهنة: ممثل.

اللغة الأم: الإنجليزية، الأمريكية، التركية.

سنوات النشاط: منذ عام 2006 حتى الآن.

سبب الشهرة: ممثل و منتج.

أهم أعمال الفنان كرم بورسين

عمل الفنان التركي كرم بورسين عددا من الاعمال الفنية الخاصة به، والتي حققت له شهرة كبيرة، ومن أهم هذه الاعمال ما يلي:

مسلسل ما وراء الشمس بدور كرم سايرا.

مسلسل مسألة شرف بدور يغيت كيليش.

مسلسل هذه المدينة ستلاحقك بدور علي سميث.

مسلسل الذين لا يعيشون بدور ديميتري.

مسلسل الثنائي العظيم بدور مصطفى كريم جان.

فيلم إذا نسيت فأهمس.

مسلسل أنت اطرق بابي بدور ساركان بولات

فيلم اللعبة.

لماذا اعتذر كرم بورسين من الشعب السعودي

تعرض الفنان كرم بورسين الى حملة انتقادات كبيرة من الشعب السعودي، وتم اطلاق هاشتاق “إلغاء كرم بورسين”، بعدما قام بوضع علامة إعجاب “لايك” على تغريده مسيئة إلى المملكة العربية السعودية، وإلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و لكن بعد ساعات جدًا قليلة من الحملة قدم بورسين اعتذار نصي عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر إلى الشعب السعودي، مفاده أنه قام بالضغط على زر الإعجاب عن طريق الخطأ، حيثُ غرد قائلا: Hey Noura, I didn’t say anything, but accidentally liked a tweet so I do apologize and want to use this tweet to apologize to everyone that was offended by a mistake like. I am sorry .. مرحبًا نورا، لم أقل شيئًا، لكني أحببت تغريده بالصدفة، لذا أعتذر وأريد استخدام هذه التغريدة للاعتذار لكل من أساء إليه خطأ مثل أنا اسف.