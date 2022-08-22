لماذا التنفس من الأنف أفضل من الفم ، من الأسئلة المهمة التي قد تتبادر إلى الذهن ، خاصة عندما يريد الأطباء أن ينصحوا الناس بتجنب التنفس من الفم ، هو أن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة وأنها تعزز الصحة الجيدة والجسم السليم ، بصرف النظر عن تقليل المخاطر مع إعطاء ضمانات للحفاظ على الجسم من الأمراض خطيرة ، تابعوا معنا في التالي .

لماذا التنفس عن طريق الأنف أفضل من الفم

التنفس من الفم هو بلا شك الأفضل لما له من أهمية كبيرة للحفاظ على صحة الإنسان، وهذه الأهمية تكمن في الآتي

ينتج الأنف أكسيد النيتريك مما يحسن قدرة الرئتين على امتصاص الأكسجين بشكل صحيح ؛ لأنه يزيد من فعالية مرور الأكسجين في الجسم إلى القلب، ويقتل بشكل فعال الفيروسات والبكتيريا، ويعمل على تقوية جهاز المناعة للوقاية من العدوى.

يزيد الأنف من رطوبة الهواء لتقليل الإصابة بجفاف الرئتين أو الشعب الهوائية، أو حتى التعرض لبعض المشاكل في الجيوب الأنفية.

يساهم الأنف في تنقية الهواء الداخل إلى الجسم من خلال الشعيرات التي تتواجد فيه من الداخل، والتي لها أهمية كبيرة لا ينبغي الاستهانة بها.

المساهمة في التحكم في درجة حرارة الهواء الداخل إلى الجسم إذا كان الجو بارداً، يقوم الأنف بتدفئته بطريقة ما حتى يصل إلى الرئتين بدرجة حرارة معتدلة ومناسبة.

اجعل حاسة التذوق لديك تعمل بشكل جيد هذا وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أهمية التنفس من خلال الأنف بدلاً من الفم.

مخاطر التنفس عن طريق الفم

لا شك أنه عندما يتنفس الإنسان من الفم بدلاً من الأنف فإنه يتعرض لمجموعة من المخاطر، وهي على النحو التالي

وجود بعض المشاكل في الفم وخاصة تعريض الأسنان واللثة لأمراض أو التهابات.

عدم القدرة على البلع أو الكلام بشكل طبيعي، وكذلك مشاكل الفك.

زيادة أعراض الربو والأورام الحميدة الأنفية وتضخم اللوزتين، مما قد يؤدي في النهاية إلى الإزالة.

التعرض لمشاكل التنفس أثناء النوم وزيادة الشخير، وهي مشاكل شائعة.

عدم القدرة على غلق الأسنان بشكل صحيح.

الحساسية المزمنة التي قد تتطلب أشهر من العلاج المستمر.

والتهابات الجيوب الأنفية المزمنة والتي بدورها تؤدي إلى الإصابة بدوار الحركة المزمن.

القلق والتوتر المزمنان.

تخرج بعض الروائح الكريهة من الفم نتيجة دخول الهواء المحمّل بالبكتيريا من الفم وجفاف الفم بشكل مستمر.

طرق علاج التنفس عن طريق الفم

يعتمد علاج التنفس عن طريق الفم على السبب الرئيسي لهذه المشكلة، وذلك لوجود بعض الحالات الحرجة التي قد تحتاج إلى تدخل جراحي وحالات أخرى تحتاج إلى العلاج بالأدوية فقط. طرق العلاج الأكثر شيوعًا هي

استخدام أقنعة الوجه والتي يوصى بارتدائها قبل النوم، ويسمى هذا النوع من العلاج بعلاج ضغط الهواء والذي ينتج عنه الحفاظ على مجرى الهواء وتقليل توقفه.

يوصي بعض الأطباء بارتداء دعامات تقويم الأسنان فهي تساعد على توسيع الفم، مما يؤدي إلى فتح أفضل للجيوب الأنفية والممرات الهوائية.

النوم بشكل سليم مع ضرورة رفع الرأس لأعلى من أجل فتح مجرى الهواء أثناء النوم.

الاعتماد على مزيلات احتقان الأنف مثل بخاخات الستيرويد ومضادات الهيستامين والبقع التي تباع في الصيدليات، ويتم لصقها بالأنف وتسهيل عملية التنفس.

إزالة الزوائد الأنفية المتضخمة إذا كان المريض يعاني من بعض الاورام الحميدة في الأنف، أو من تضخم اللوزتين، فإنه يحتاج إلى إزالة هذا الورم عن طريق الجراحة.

استعمال الأدوية التي تعالج الحساسية بعد ة الطبيب.

أسباب انسداد الأنف

هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى انسداد الأنف. ومن ثم تجعل الشخص غير قادر على التنفس عن طريق الأنف بشكل طبيعي، بما في ذلك ما يلي

بعض التغييرات في حجم وشكل الفك.

انحراف في الحاجز الأنفي.

احتقان الأنف المتكرر.

التعرض للأورام.

عدوى اللحمية.

يتوقف التنفس بشكل لا إرادي لبضع دقائق أثناء النوم.

المعاناة من التوتر والقلق بشكل شبه دائم.

لماذا التنفس من الأنف أفضل من الفم ، يمكن لكل شخص منا ان يتنفس من الأنف والأنف ، ويعد التنفس من الأنف هو الأفضل في عملية لتنفس ، لما له من أهمية عظمى للحفاظ على صحة جسن الإنسان كونه ياخذ كمية الاكسجين المناسبة والطبيعية .