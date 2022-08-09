لماذا السمك يعيش في الماء، يجب العلم ان الأسماك تحتاج دائما إلى أكسجين لتستطيع اكمال حياته، ويتمكن من الحصول على ما يحتاج إليه من أكسجين بفضل ما خلق لها من اعضاء للتنفس، وهي الخياشيم التي تشفط الأكسجين من الماء فقط، وليس الهواء على عكس الحيوانات التي تعيش على اليابس، فهي تمتلك رئتين، فتتنفس الحيوانات الأكسجين من الهواء، وليس الماء؛ ولهذا السبب تعيش في البر .

لماذا تعيش الأسماك في الماء

من المعروف أن جميع الكائنات الحية على اختلاف أنواعها تحتاج إلى الأكسجين لتتمكن من التنفس والبقاء على قيد الحياة، ولكن يمكن للإنسان والحيوانات البرية الحصول على الأكسجين من خلال الرئتين اللتين تعملان على امتصاص الأكسجين من الهواء وليس من الماء.

أما بالنسبة للأسماك، فإن كلمة المرور وراء بقائها تحت الماء والإجابة على سؤال لماذا تعيش الأسماك في الماء هي الخياشيم، حيث تعمل الخياشيم مثل الرئتين، لكنها تمتص الأكسجين الضروري لعمل الرئتين عبر الماء. وليس الهواء، وبالتالي تعيش الأسماك دائمًا تحت الماء، حيث أن الجهاز وظيفته التنفسية غير قادرة على أداء وظيفته عن طريق التنفس إلا في الماء.

بالطبع لا تعيش كل الأسماك في المياه المالحة، ولكن هناك العديد من أنواع الأسماك التي يمكن أن تعيش في المياه العذبة، وهذا يختلف من نوع إلى آخر حسب درجة تحمل كل نوع لملوحة المحيط. الماء، ومعظم الأسماك الموجودة لا يمكن أن تعيش إلا في نوع واحد من الماء.

كم من الوقت تعيش السمكة خارج الماء

بعد الإجابة على سؤال لماذا تعيش الأسماك في الماء، هناك أحد الأسئلة الأخرى التي قد تتبادر إلى الذهن، وهو إمكانية بقاء الأسماك على قيد الحياة خارج الماء، وإلى متى، وتختلف الإجابة على هذا السؤال وفقًا للعديد من العوامل المختلفة. والتي سنذكرها في الفقرات التالية

1- يحدد نوع السمك المدة التي يمكن أن تعيش فيها الأسماك خارج الماء

على سبيل المثال، تعتبر الأسماك البرمائية أحد أنواع الأسماك التي يمكن أن تعيش خارج الماء لفترات طويلة من الزمن قد تمتد من ساعات إلى سنوات، لأن أجسام هذا النوع من الأسماك تكونت لتكون قادرة على الصمود في وجه الأنواع المختلفة والقاسية. الظروف على الأرض.

أما بالنسبة للأسماك الأليفة فهي من أنواع الأسماك وتقريباً جميعها لا يمكنها البقاء خارج الماء إلا لبضع ثوانٍ، لذا فإن إبقائها في الماء من أهم الأمور للحفاظ على حياتها.

2- يحدد معدل الأيض المدة التي يمكن للأسماك أن تعيش فيها خارج الماء

يشار إلى معدل التمثيل الغذائي للأسماك على أنه المعدل الذي تستهلك به الأسماك الأكسجين، وكذلك كمية الطاقة التي تحتاجها السمكة للبقاء على قيد الحياة.

يعتمد معدل التمثيل الغذائي للأسماك على بعض الظروف البيئية، وأهمها درجة الحرارة. .

3- مدى الحاجة إلى الأكسجين يحدد المدة التي يمكن للأسماك أن تعيش فيها خارج الماء

في الختام من الإجابة المذكورة أعلاه على سؤال لماذا تعيش الأسماك في الماء، نجد أن الأسماك التي تحتاج إلى كمية أقل من الأكسجين هي الأسماك التي يمكنها البقاء بعيدًا عن الماء لفترة أطول من الأسماك الأخرى.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأسماك التي تعيش في درجات حرارة منخفضة، وبالتالي تكون درجات حرارة أجسامها منخفضة، هي الأسماك التي تحتاج إلى أكسجين أقل، وهذا هو السبب الثاني الذي يجعلهم يتحملون البقاء بعيدًا عن الماء لفترة أطول.

هذا لا يعني أن الأسماك يمكن أن تبقى بعيدة عن الماء لفترة طويلة (ماعدا البرمائيات)، بل أنها تستطيع البقاء لبضع ثوان فقط، وإذا زاد الوقت تفقد السمكة قدرتها على التنفس وتموت، لذلك يجب إعادته بسرعة إلى الماء مرة أخرى.

ترك بعض الأسماك للمياه التي تعيش فيها

في بعض الأحيان، وخاصة في الأسماك الفريدة، قد نجد بعض الأسماك تقرر ترك مياهها وتريد الخروج إلى اليابسة، وذلك بسبب بعض الأسباب التي تمكنها من البقاء على قيد الحياة، ومن أبرزها ما يلي

رغبة هذه الأسماك في الابتعاد عن المياه الملوثة.

تغادر بعض الأسماك بيئتها لأن هذه البيئة خالية من الأكسجين.

قد يرجع السبب إلى بعض التغييرات في المنطقة الأحيائية التي تعيش فيها هذه السمكة، وقد تكون هذه التغييرات للأسوأ، مثل الجفاف.

في بعض حالات التخلي عن المحيط المائي، قد يكون السبب هو البحث عن بعض الرفقاء أو البحث عن طعام إذا لم يكن متوفرًا في البيئة التي تغادر فيها الأسماك.

الخوف من الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية المفترسة والرغبة في الهروب منها.

فوائد تناول السمك

من المعروف أن الأسماك من اللحوم التي حللها الله ليأكلها الإنسان ويأكلها، والأسماك من أهم مصادر الغذاء للإنسان.

تساعد الأسماك والبروتينات الموجودة فيها على تعزيز نمو وبناء أنسجة الجسم، سواء للبالغين أو الأطفال.

السمك من الأطعمة التي تفيد القلب وجميع أجزائه.

تناول الأسماك يمنع إصابة الإنسان بأي نوع من أنواع السرطان.

تعتبر الأسماك من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المعادن المهمة جدًا، والتي تساعد على تقوية وبناء عضلات الجسم.

تعتبر الأسماك في حالات الحمل أفضل غذاء يفيد الحامل وجنينها بالعديد من الفوائد والفيتامينات.

قامت الكائنات الحية التي تعيش داخل المحيطات باستغلال الموارد غير المستغلة كمصادر الطعام الجديدة، ومصادر التبويض التي كانت موجودة ومتوفرة لهم من خلال استعمار بيئات، مثل: الأرض والمياه العذبة وتعتبر المسطحات المائية هي الاكبر من اليابس ولذلك فكمية الأسماك كثيرة جدا بالنسبة للحيوانات البرية.