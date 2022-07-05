لماذا انهارت أسعار النفط.. سر التقلبات الشديدة

تراجعت أسعار النفط بأكثر من عشرة دولارات للبرميل يوم الثلاثاء، مسجلة أكبر انخفاض فِيْ يوم واحد فِيْ قرابة أربعة أشهر، وامتد الانخفاض إلَّى قطاعات الطاقة الأخرى وسط مخاوف من ركود عالمي.

أنهت عقود خام برنت القياسية العالمية جلسة التداول منخفضة عَنّْد 10.73 دولار، أو 9.45 فِيْ المائة، لتسجل عَنّْد تسوية عَنّْد 102.77 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.93 دولار أو 8.24 بالمئة لتغلق عَنّْد 99.50 دولار للبرميل.

وعَنّْد أدنى مستوياته فِيْ الجلسة، انخفض خام برنت إلَّى 101.10 دولار للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي إلَّى 97.43 دولار.

سجل كلا المعيارين أكبر انخفاض بالنسبة المئوية فِيْ يوم واحد منذ 9 مارس.

مع انخفاض أسعار النفط، تراجعت أيضًا عقود الغاز الطبيعي والبنزين وأسواق الأسْهُمْ.

فِيْ الصين، قالت السلطات فِيْ شنغهاي إنها قد تبدأ جولات جديدة من الاختبارات الجماعية لـ COVID-19 بين سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونًا، مما أثار المخاوف من عمليات الإغلاق المحتملة.

وقال محللون إنه فِيْ حال تحققت مخاوف الركود وانكَمْش الطلب على الخام بشكل كبير، فقد تشهد الأسعار تقلبات هبوطية حادة.

من ناحية أخرى، تلقى الدولار دعما من الطلب على الاستثمار الآمن فِيْ سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.3 فِيْ المائة، وهُو ما يؤثر بدوره على سعر النفط بالعملة الخضراء، حيث أصبح أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

فِيْ وقت سابق من الجلسة، أدت المخاوف بشأن الإمدادات إلَّى ارتفاع خام برنت والخام الأمريكي بسبب تعطل متوقع للإنتاج فِيْ النرويج، حيث بدأ العمال فِيْ الخارج إضرابًا.

وقال زعيم نقابي لرويترز إن الحكومة النرويجية تدخلت فِيْ وقت متأخر من الجلسة لوقف الإضراب الذي أوقف إنتاج النفط والغاز.

تنتظر الأسواق أحدث البيانات الأسبوعية عَنّْ مخزونات النفط والوقود فِيْ الولايات المتحدة، والتي ستصدر فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.

إنتاج النفط الأمريكي

من ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فِيْ تقرير شهري، الثلاثاء، إن إنتاج النفط الخام فِيْ الولايات المتحدة انخفض 60 ألف برميل يوميًا فِيْ أبريل إلَّى 11.628 مليون برميل يوميًا، من 11.688 مليون برميل يوميًا فِيْ مارس.

وعدلت الوكالة الحكومية الطلب على البنزين فِيْ أبريل نيسان بانخفاض 0.4 بالمئة أو 37 ألف برميل يوميا من العام الماضي إلَّى 8.754 مليون برميل يوميا مقارنة مع زيادة 3.3 بالمئة فِيْ مارس آذار.