لماذا تحقق الأعمال الدرامية النفسية مشاهدات عالية المختصون يجيبون

حازت الأعمال الدرامية والسينمائية التي تناقش قضايا نفسية شائكة على إعجاب الجمهُور وتصدرت وجهات النظر بعد عرضها على المنصات التلفزيونية والإلكترونية، والتفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تبادل الآراء بشأنها.

ومن الأعمال التي لفتت الأنظار فِيْلم “الليلة والواحدة فِيْها” للممثلة المصرية زينة، وسبقه مسلسل “A Dangerous Turn” بطولة باسل خياط وريهام عبد الغفور وباسم سمرة، وكذلك مسلسل “لماذا لا” “امينة خليل” و “60 دقيقة” و “كل شئ”. أسبوع يوم الجمعة، وأعمال سورية أخرى مثل “سجل غير معروف”.

كَمْا سلطت مسلسلات أخرى الضوء على مشاكل نفسية مثل مسلسل “خالي بالك من زيزي” للمخرج أمينة خليل ومحمد ممدوح، والذي ساعد فِيْ الكشف عَنّْ اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، و “من سعيد” الذي ناقش المشكلات النفسية للأسرة، ومسلسل “لعبة نيوتن” وإدارة الإجهاد. والعصبية

هند البنا مستشارة هذه المسلسلات أعطت فرصة للتعبير عَنّْ الذات

على شغف الجمهُور بهذه الأعمال ؛ وقالت الدكتورة هند البنا مستشارة الصحة النفسية إن مثل هذه الإجراءات كان لها أثر كبير. لأنه يمس قضايا ومشاعر نفسية ويصف معاناة كثير من الناس.

وأضاف البنا أن المشاهد يجد نفسه فِيْ هذه الأعمال وكأنه يؤدي “إفرازات عاطفِيْة”، وهذا هُو دور الفن والدراما بشكل عام، والتي حظيت هذه الأعمال بقبول شعبي.

وأشار إلَّى أن التوسع فِيْ استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أتاح الفرصة للتعبير عَنّْ الذات والمشاركة مع الآخرين، سواء بالنصح أو التعاطف، وكل ذلك يخفف من المعاناة والضغط النفسي.

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن هذه الأعمال لها تأثير إيجابي على اكتشاف المرض، وقدرة بيئة المريض على مواجهته، موضحًا أن الوعي النفسي والاهتمام بالاضطرابات النفسية بشكل عام فِيْ ازدياد بعيدًا عَنّْ الإحراج. معتاد.

وتأمل هند البنا أن يكون هناك نهج علمي درامي قوي، بدلاً من ما تسمعه عبر وسائل الإعلام من شخصيات غير مؤهلة أو متخصصة تتحدث عَنّْ اضطرابات بهذه الخطورة، مما يزيد من حدتها وانتشارها.

هِيْام عبد العاطي اختفاء الطبيب النفسي للكوميديا ​​الساخرة

من جهتها، أكدت المستشارة النفسية والعائلية هِيْام عبد العاطي، أن تفاعل الجمهُور مع الدراما النفسية خلال الفترة الأخيرة عبر المنصات جاء بسبب زيادة وعيهم بالمرض النفسي، واختفاء الشاشة الكوميدية الساخرة للطبيب النفسي، الأمر الذي كان يجعل الجمهُور يستخف بقدرات الأطباء النفسيين.

وأضاف عبد العاطي لـ “العرب اليوم” أن الدراما بدأت تتحدث عَنّْ المرض النفسي بطريقة محترمة وتظهر للطبيب النفسي بطريقة ساعدت فِيْ تحديد الكثير من الأمراض واستفادت من التعامل مع أصحابها.

لكن العيب فِيْ الكتاب المسرحيين الذين ينتجون هذه الأعمال -حسب عبد العاطي- هُو عدم العمق فِيْهم بدعم من المتخصصين، مما جعل الأمور سطحية فِيْ بعض الأحيان، لكن هذا لا ينفِيْ ضخامة الأثر الإيجابي لهذه الأعمال. كان يعمل على التوعية بالأمراض النفسية وإمكانية اكتشافها والوصول إلَّى حلولها فِيْ وقت أسرع من ذي قبل.

الناقد الفني إيهاب التركي الدراما النفسية خارجة عَنّْ المألوف

على الصعيد الفني، قال الناقد إيهاب التركي، إن الدراما النفسية تعد خروجًا عَنّْ الشكل المعتاد، ويعود الفضل فِيْ ذلك إلَّى فكرة إنتاج الدراما خارج شهر رمضان، وتشجيع المنصات لهم فِيْ البداية، الأمر الذي أعطى فرصة لتجربة ألوان مختلفة من الدراما ؛ ومنها الجرائم النفسية مثل مسلسل “كل أسبوع فِيْ الجمعة” الذي حقق جمهُورًا كبيرًا على منصة “شاهد”، ونجاحه أدى إلَّى ترشيحه لجائزة إيمي الدولية، ومسلسل نفسي آخر بعَنّْوان “60 دقيقة”. . .

وأضاف التركي لـ “العرب اليوم” أن الدراما النفسية هِيْ إطار يدعم العديد من أنواع الكتابة والموضوعات، وظهر ذلك خلال أحداث مسلسل “خالي بالك من زيزي”، وهِيْ مسرحية تتناول مرضًا مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وتعريف المشاهد بطبيعة المرض وعلاقته بالمرضى والمجتمع المحيط بهم من خلال قِصَّة جذابة وروح الدعابة فِيْ نفس الوقت.

وأضاف الناقد إيهاب التركي أن من تابع المسلسل المصري فِيْ الأيام الأولى للتلفزيون سيجد العديد من الأعمال التي تدور فِيْ بيئة نفسية غامضة ؛ مثل مسلسل “العَنّْكبوت” عام 1973، عَنّْ قِصَّة مصطفى محمود، و “العسل المر” عام 1966، عَنّْ قِصَّة يوسف عز الدين عيسى، والعديد من الأعمال الأخرى.