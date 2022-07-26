لماذا تحقق دارما المنصات تفاعلاً أكثر من الرمضانية

فِيْ الآونة الأخيرة، تم تقديم العديد من الأعمال الفنية الدرامية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهُور، والتي حدثت بعد نهاية الموسم الدرامي الأخير من رمضان 2022. وعرضت على المنصات الرقمية التي شهدت طفرة هائلة، وما زالت مستمرة. فِيْ عروضهم وإنتاجاتهم خلال الفترة المقبلة.

وقد لوحظ أن الأعمال المقدمة تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهُور، على الرغم من عدم عرضها على شاشات التلفزيون، وهُو معروف بانتشاره على نطاق واسع فِيْ ضهر وريفو “وغيرها من الأعمال.

قال الناقد المصري نادر عدلي، إن نطاق عمل المنصة يتوسع يوما بعد يوم لدرجة أننا نؤكد أنه ليس من غير المألوف حاليا، حيث أصبحت المشاركة فِيْ بعض المنصات نادرة وقابلة للوصول وتقدم خدمات أخرى. مبينا أن ما أتاح الفرصة لظهُور المنصات ونجاحها الكبير فِيْ الفترة الأخيرة، فالتلفاز يكاد يخلو من الأعمال التي تعرض خارج الموسم الدرامي لرمضان، وبالتالي يريد المشاهد متابعة وظيفة جديدة ومشاهدة متكررة. سلسلة.

المنصات لها تقنيات وموضوعات مختلفة.

وأوضح نادر عدلي أنه يمكن لأي شخص دفع مبلغ 100 جنيه إسترليني وأن المنصة لم تصبح فقط للأثرياء، خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي تقدم إعلانات ضخمة لهذه المنصات حاليًا وبالتالي فإن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سيكتبون عَنّْ أعمال جديدة وغير متكررة، مشيرًا إلَّى أن المنصات بحاجة إلَّى أن يتم تمييزها وتبنيها من قبل جمهُورك مقابل مبالغ مالية، ولجذب المشاهدين، تحتاج إلَّى تقديم أعمال لم يشاهدها الجمهُور من قبل أو بسهُولة على التليفزيون، سواء على مستوى الأبطال أو الأرقام أو من حيث ومن خلال الموقع الرسمي دخل من باب يحمل الكثير من التميز بالنسبة لنظيره التلفزيوني.

وتابع نادر عدلي أن الصورة والتقنيات فِيْ المنصة الدرامية تختلف عَنّْ التليفزيون لأن مبدعي تلك المسلسلات القصيرة يستخدمون مخرجين ليسوا مستهلكين فِيْ الدراما التليفزيونية العادية، رغم أنهم مخرجون جيدون ولديهم خبرات سابقة فِيْ التلفاز. عوف. لكن الشركة المتحدة أو المنتجين التقليديين لا يجدون دراما فِيْ رمضان. يلجأون إلَّى مريم أبو عوف، على سبيل المثال، أو عمرو سلامة، حيث يبحثون عَنّْ مسرحيات ذات أسلوب وتميز مختلف فِيْ الدراما.

منصات “لا مثيل لها”

وأوضح الناقد المصري أن الإعلان عَنّْ الدراما الرمضانية رغم تكراره يقدم للجمهُور من 25 إلَّى 30 عملاً، ويتيح للجمهُور اختيار ما يناسبهم، على عكس دراما المنصات التي غالبًا ما لا تتمتع بالمنافسة لأنها تقترب. . الموضوعات التي لا تتناولها الدراما الرمضانية، إلَّى جانب أنه عَنّْد عرض الحلقات الثمانية أو العشر، فإنها لا تجد منافسة حتى مع المنصات الأخرى، وتعد المنصات حاليًا وسيلة جديدة للعمل الدرامي، وهناك عدد كبير من المشاهدين فِيْ مصر. والعالم العربي الذي يحتاج لرؤية كل ما هُو جديد بشكل مستمر.

الابتعاد عَنّْ الملل

على جانبك؛ صرحت الناقدة المصرية ماجدة خيرالله، أن الدراما مصنوعة لبعد صغير، وليس لها “الأسلوب” الذي امتلكه المسلسل المكون من 30 حلقة، حيث يبدأ بشكل جيد ثم يفقد المستوى، والعمل المقدم على منصة مثل “Watch” يتم اختيارها بعَنّْاية ومكثفة بحيث يكون هناك ابتكار وأفكار وإيقاع جديد.

وأضاف أن المنصة الدرامية تبدو جيدة حيث أن دائرة جمهُورها تتزايد ولديها الكثير من عوامل الجذب والممثلين الجدد كَمْا نرى فِيْ مسلسل “Revo” فكرتها جديدة و “وش و ضهر” نرى أنها تم تصويره فِيْ مدينة جديدة، حتى يرى المشاهد تلك المدينة بالإضافة إلَّى التاريخ الذي يجعل هذه الأعمال تستحق المتابعة.

الجمهُور يقوم بالدعاية.

وتابع “خيرالله” حديثه قائلا إن أفضل ما يضره هُو الذي يستشعره الجمهُور ويمنحه الدعاية على عكس المسلسل الرمضاني الذي يظهر دعاية أن العمل سيعرض عبر قنوات معينة، مضيفا أن دراما المنصات تعتمد. حول “رؤية المجرب”، حيث يسأل البعض عَنّْ عمل ما تم إنجازه. سواء شاهدت ذلك أم لا، بالإضافة إلَّى عرض المقاطع أو الحديث عَنّْ مشهد ما هُو أمر محفز للغاية، ومجتمع وسائل التواصل الاجتماعي له حضور كبير يساهم فِيْ متابعة أو تجاهل الأعمال.

وأشار إلَّى أن تقنيات التصوير فِيْ المنصة الدرامية كجوانب فنية لها عامل، لأن هناك لجان معينة تختار مديري العمل، حيث يختارون أفضل العَنّْاصر وهذا هُو المستوى الفني المتميز والموضوع دون اندفاع.، ناهِيْك عَنّْ أن تصعيد الدراما له عامل نجاح من خلال 10 حلقات غير مملة.

دراما رمضان يحركها الاعلانات

فِيْ نفس السياق ؛ قالت الناقدة الفنية علا الشافعي، إن الموسم الدرامي الرمضاني يختلف فِيْ تكوينه، حتى على مستوى الإعلانات وعروض المسلسلات، ومن خلال الموقع الرسمي يمكننا القول بعدم وجود مقارنة بين ما يتم عرضه على المنصات كتجربة. ورمضان. دراما، حيث تعتمد المنصة الدرامية على سلسلة قصيرة من 10 حلقات فِيْ الدراما. يوفر Intense فرصة جيدة لإبراز المواهب، ويقدم تجارب مختلفة ويقدم ألوانًا جديدة، وبالتالي فإن الدراما الرمضانية مدفوعة بشكل أكبر بسوق الإعلانات.

وأضافت علا الشافعي أن الإعلانات تهِيْمن على دراما رمضان، والوكالة الإعلانية لها شروط معينة، ومن خلال الموقع الرسمي نسأل، هل تغير الوكالة الإعلامية شروطها للعودة إلَّى الدراما بوتيرة ضيقة خلال السبعينيات الدرامية التي كانت منتشرة على نطاق واسع فِيْ الماضي، لم تكن وتيرة الدراما فِيْ ذلك الوقت تعتمد على الوكالة، على عكس اللحظة الحالية.

وأشارت علا الشافعي إلَّى أنها شاهدت معظم الأعمال المعروضة على المنصات، وقد تميزت بالفعل، مثل “ريفو” الذي ظهر فِيْه مواهب جديدة منها صدقي صخر، ومسلسل “واش و ضهر”. الذي قدم نجومًا مشهُورين بطريقة مختلفة تمامًا، وهناك منشئون لفتوا الكثير من الاهتمام، والتجربة غنية بالحيوية والحيوية. أنت لست فِيْ الدراما، لذلك ترى أن المنصة الدرامية تجعل الممثلين الرائعين يستعيدون بريقهم.