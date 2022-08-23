لماذا ترتفع أسعار تذاكر الحفلات فِيْ مصر المتخصصون يجيبون

حفلة تلو الأخرى، وسط جمهُور كبير، تملأ المدرجات أحيانًا وتارة أخرى تقف أمام المسرح، وكل هذا مصحوبًا بجدل كبير حول ارتفاع أسعار تذاكر حفلات النجوم سواء على الساحل الشمالي أو الأماكن الأخرى التي تستقبل نجوم الغناء فِيْ مصر.

لكن فِيْ موسم الصيف الحالي، حظي عمرو دياب وكاظم الساهر وروبي ويغز وغيرهم باهتمام واهتمام الجمهُور، حيث مثلت أسعار تذاكر حفلاتهم الموسيقية زيادة كبيرة، ورغم الجدل والاعتراض إلا أننا نرى الجمهُور يقترب من مواعيدهم مع تلك الحفلات، بحضور قوي.

مع ارتفاع أسعار تذاكر حفلات النجوم الغنائية، نحاول رصد الأسباب الكامنة وراءها، وهل هِيْ رواتب النجوم المرتفعة أو تكلفة إنتاج الحفلات لجعلها تظهر بشكل جيد للجمهُور، أم هم المقاولون الذين يقفون وراءها. . خاصة حفلات الساحل الشمالي التي صاحبتها زيادة كبيرة فِيْ الأسعار فِيْ المحلات التي تلبي احتياجات زوار تلك الأماكن.

يقول المعلم والملحن هاني شنودة إنه طالما وجد الجمهُور الذي يدفع تذاكر عالية فلن يكون هناك سبب لتقليله، موضحًا أن القضية هِيْ العرض والطلب، ومن يجعل المقاول يربح أكثر والنجوم يذهبون فوق. رواتبهم هِيْ أولئك الذين يأتون إلَّى الحفلات، مما يشير إلَّى أن جميع النجوم لا يمكنهم تقديم حفلات Lyric على الساحل، لكن التركيز ينصب على النجوم الكبار فقط.

وأشار هاني شنودة إلَّى أنه لا يعتبر الجمهُور سببًا مباشرًا لزيادة الأجور، بل إنها تعتمد على العرض والطلب، حيث يعطي على سبيل المثال من يبيع كيلو برتقال بقيمة 10 جنيهات.

وأوضح أنه إذا أراد الجمهُور رؤية نجم كبير فِيْ إحدى الحفلات، وكان لديه مال وأراد دفع الثمن، فلن يكون هناك اعتراض على ارتفاع أسعار التذاكر.

هاني شنودة أرجع السبب الرئيسي فِيْ ارتفاع أسعار تذاكر الحفل إلَّى المقاولين الذين يتمتعون بالحرية الكاملة فِيْ تحديد الأسعار، وبالتالي إيجاد جمهُور يدفع ما يقدمونه، مما يتيح لهم دفع رواتب النجوم.

وأشار إلَّى أن وزارة الثقافة تساهم فِيْ تنظيم الحفلات حسب طاقاتها، حيث وجدنا تذكرة لحفل المطربة منى عجيب القادمة من سويسرا لإحياء حفل فِيْ الإسكندرية، بقيمة 60 جنيها. إلَّى 150 جنيهاً. ، لأن تلك الحفلات مملوكة للدولة.

على جانبك؛ أبرز الأستاذ والناقد الدكتور رضا رجب أن رواتب النجوم المرتفعة هِيْ السبب الرئيسي لأزمة ارتفاع أسعار التذاكر، يليها ما يفعله مشغلو الحفلات ولا يرفضون مطالب أي نجم، وهُو ما يساعد على فرض ما عليك. يريد. يحققون بشكل مبالغ فِيْه، بدءاً بعمرو دياب، مروراً بالألحان والأصالة، نوال الزغبي، شيرين عبد الوهاب، كاظم الساهر، أحلام، عبد الله الرويشد، ماجدة الرومي، وغيرهم، حيث هم يستمرون فِيْ زيادة الرواتب بشكل مستمر، وفِيْ كل مرة يزيد النجم من راتبه، يفعلون الشيء نفسه.

وأشار رجب إلَّى عدم وجود رقابة على أسعار هذه الحفلات، الأمر الذي يجعل المقاولين يرفعون أسعار تذاكر الحفل كَمْا يشاءون، بالإضافة إلَّى دفع جماهِيْر الساحل والعلمين ومرسى مطروح المالية. والمطالبة بتعويضات عَنّْ أي حاجة تبدأ بزجاجة مياه وإقامة فندقية تصل قيمتها إلَّى مليون جنيه لمدة خمسة أيام، مشيرة إلَّى أن النجوم هم السبب المباشر للأزمة.

وبعد رضا رجب أصبح المقاولون “تجاراً” لأنهم يرون أنفسهم كَمْستثمرين يريدون تدوير أموالهم، مستدلون على أن رواتب النجوم هِيْ السبب الذي جعل مغنيي الحفلات المشهُورين مثل حمو يقيمون أعراسهم حالياً. بيكا وحسن شاكوش وعَنّْابة يطالبون رواتب تتراوح بين 70 ألف جنيه إسترليني إلَّى 120 ألف جنيه إسترليني و 15 جنيهًا إسترلينيًا و 20 ألف جنيه إسترليني بعد أن أقام كل منهم الحفلة.

وأوضحت رجب أنه لا سبيل للقضاء على هذه الظاهرة، وأن أسعار تذاكر الحفل ستستمر فِيْ الارتفاع لأن رفع أسعار التذاكر للمنتجات التي يحتاجها المواطنون لن ينخفض ​​مرة أخرى، مشيرة إلَّى أن روبي لا تستحق أن تكون تذكرة دخولها للحفل بقيمة 35 ألف جنيه. وعلق “هذا أمر لا يصدق. عقل”، خاصة أنها ليست مغنية، ولم تفشل كَمْمثلة على حد قوله.

وأشار إلَّى عدم وجود حلول فِيْ هذه الأزمة، لأنه لا يعرف من يقبل هذه الحفلات ومن يشتري الفلل والشاليهات بأسعار مرتفعة للغاية.

من جهته، علق الموسيقي والناقد حلمي بكر، على أن ارتفاع أسعار تذاكر الحفل يرجع إلَّى ارتفاع الضريبة على النوادي الليلية، الأمر الذي يجبر النجمات على زيادة رواتبهن، لذلك من الضروري البحث عَنّْ أصوات جديدة معفاة من الضريبة. أو خصم لتفعيل مجال الغناء حتى لا ينفد ومن ثم لا نجد للمطرب رواتب عالية أو أدنى رواتب، لافتا إلَّى أن ظاهرة ارتفاع أسعار التذاكر يمكن القضاء عليها قبل فوات الأوان.

فِيْ نفس السياق ؛ وأشار منصور هندي رئيس اللجنة العمالية باتحاد المهن الموسيقية، إلَّى أن النقابة لا علاقة لها بزيادة أسعار تذاكر الحفل، حيث إنها تجمع ما تقرره من نسبة وفقط، وأضاف أن كل نجمة لها السعر. المحددة له، ولا يهم ما سيحدث بعد ذلك.

فِيْ حين أكد المستشار القانوني للنقابة سعد المتولي أن الأمور تتعلق بموضوع العرض والطلب، وعلى الراغبين فِيْ حضور الحفلة دفع تذكرة.

بينما أكد مصمم المسرح ومروج الحفل الشهِيْر تامر فوزي أن ارتفاع أسعار تذاكر الحفل ليس فقط بسبب رواتب المقاولين والنجوم، ولكن أيضًا بسبب زيادة الخدمات فِيْ مصر، وكذلك المعدات اللازمة لإنتاج الحفلات الموسيقية ووسائل النقل، مع ملاحظة أنه من الطبيعي أن يرتفع سعر الدخول.

وأضاف فوزي أن رواتب النجوم والمقاولين وتكلفة إنتاج الحفلات من الأسباب المكَمْلة لبعضها البعض.