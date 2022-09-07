تشرع الولايات المتحدة فِيْ خطة للابتعاد عَنّْ الوقود الأحفوري والاعتماد على الرياح والشمس والموارد النظيفة الأخرى.

تسير الولايات المتحدة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات بعد تشريع مناخي جديد يشجع الاستثمار فِيْ التكنولوجيا الخضراء.

وفقًا لمقتطف تم توفِيْره لـ Bloomberg News، ستقول وزيرة الخزانة جانيت يلين إن مشروع القانون، الذي وقع عليه بايدن فِيْ 16 أغسطس، “يمثل أكبر استثمار فِيْ مكافحة تغير المناخ فِيْ تاريخ أمتنا”، فِيْ إشارة إلَّى فاتورة بقيمة 430 مليار دولار. يُنظر إلَّى الدولار، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أنه أكبر حزمة مناخية فِيْ تاريخ الولايات المتحدة تهدف إلَّى تقليل انبعاثات الغاز المحلي بالإضافة إلَّى خفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.

“سيضعَنّْا هذا على طريق إلَّى المستقبل حيث نعتمد على الرياح والشمس والموارد النظيفة الأخرى لطاقتنا،” ستقول وزيرة الخزانة أيضًا فِيْ خطابها، مضيفة، فِيْ إشارة إلَّى الرئيس الروسي، “سوف نتخلص من أنفسنا لاعتمادنا الحالي على الوقود الأحفوري وأهُواء الحكام المستبدين مثل بوتين “. .

الجمهُوريون ينتقدون سياسات بايدن

يمثل الخطاب محاولة لإعادة صياغة مسعى حكومة جو بايدن لخفض الانبعاثات من الوقود الأحفوري، والذي تعرض لانتقادات من الجمهُوريين بعد أن أدت العمليات العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى ارتفاع أسعار النفط، وقال الجمهُوريون إن عداء الرئيس تجاه زيادة إنتاج الخام الأمريكي ساعد فِيْ تفاقمها. الوضع. .

رد بايدن ويلين بأن ارتفاع الأسعار قدم سببًا إضافِيًْا للابتعاد عَنّْ الوقود الأحفوري، وفقًا لبلومبرج.

8 سنوات لخفض الانبعاثات بنسبة 40٪

ذكرت يلين أن الخبراء قدروا أن القانون الجديد – المسمى بقانون خفض التضخم لأنه يهدف أيضًا إلَّى خفض تكلفة الأدوية – من شأنه أن يضع الولايات المتحدة على طريق خفض الانبعاثات بنحو 40٪ فِيْ غضون ثماني سنوات، مقارنة بمستويات عام 2005، ولم يشر الوزير إلَّى أي دراسات تدعم ذلك. الادعاء موجود فِيْ المقتطف، ولم يتم تقديم أي خطوات أخرى تهدف الولايات المتحدة إلَّى اتخاذها للوصول إلَّى صافِيْ انبعاثات صفرية.

فِيْ أول يوم له فِيْ منصبه فِيْ عام 2022، وقع بايدن أمرًا تنفِيْذيًا يعيد التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي تتعهد بخفض الانبعاثات بنسبة 50٪ بحلول عام 2030.

ستقول يلين “على الرغم من أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، يمكننا أخيرًا أن نخبر أنفسنا والعالم أننا فِيْ طريقنا نحو اقتصاد خالٍ من الصفر”.

كَمْ يحتاج العالم لخفض الانبعاثات

توصلت دراسة جديدة إلَّى أن العالم يحتاج إلَّى مضاعفة إنفاقه ثلاث مرات إلَّى 110 مليار دولار سنويًا لتقليل انبعاثات الميثان وتجنب أسوأ ما فِيْ تغير المناخ.

الغازات الدفِيْئة القوية مسؤولة عَنّْ ما يقرب من نصف صافِيْ الاحترار العالمي حتى الآن، ومع ذلك فإن 2٪ فقط من تمويل المناخ العالمي موجه نحو تقليل انبعاثاته، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ مبادرة سياسة المناخ، والتي أضافت أن الأموال التي يتم إنفاقها لتقليل غاز الميثان التسرب، فقد حقق “أحد أعلى معدلات العائد على ظاهرة الاحتباس الحراري لكل دولار من رأس المال المستثمر”.

وكشفت الدراسة أن أعلى فرصة لتخفِيْف الانبعاثات تأتي من تقليلها فِيْ أنشطة النفط والغاز والفحم، وهذه التخفِيْضات ضرورية للحفاظ على مسار منع الاحتباس الحراري من تجاوز 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، فإن 100 مليون دولار فقط من 11 مليار دولار يتم توجيهها حاليًا للتخفِيْف من انبعاثات غاز الميثان تذهب للتخفِيْف من التسربات والانبعاثات من هذه الأنشطة، وفقًا لأرقام الاستثمار التي ترصدها مبادرة سياسة المناخ. يتم توجيه ما يقرب من الثلثين إلَّى قطاع النفايات.

ووجد التقرير أن “كل إمكانات التخفِيْف من غاز الميثان تقريبًا فِيْ قطاع النفط والغاز يمكن تحقيقها بدون تكلفة صافِيْة” نظرًا لارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي. والشركات الخاصة فِيْ الصناعة أفضل فِيْ القيام باستثمارات تهدف إلَّى تقليل تسرب الميثان لأن تطوير المعدات يمكن تضمينه فِيْ الصيانة الدورية. يجب على القطاع العام أيضًا تشجيع وتحفِيْز الشركات العاملة للحد من التسربات.

قالت مبادرة سياسة المناخ، نقلاً عَنّْ وكالة الطاقة الدولية، إن استخدام جميع التقنيات المتاحة لتقليل انبعاثات الميثان والحرق من قطاع النفط والغاز وحده يمكن أن يتجنب ما يقرب من 0.1 درجة مئوية من الاحترار بحلول منتصف القرن. وهذا يعادل “القضاء الفوري على بصمة غازات الاحتباس الحراري لجميع السيارات والشاحنات والحافلات والمركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية فِيْ العالم”.

الميثان، المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، لديه 84 ضعف قوة الاحترار لثاني أكسيد الكربون خلال السنوات العشرين الأولى من وجوده فِيْ الغلاف الجوي. الزراعة والثروة الحيوانية هِيْ أكبر مصادر الميثان من النشاط البشري، تليها الوقود الأحفوري والنفايات.