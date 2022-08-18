لماذا تغيرت توقعات أسعار الفائدة فِيْ مصر بعد استقالة طارق عامر

غير محللون وبنوك استثمار توقعاتهم لاتجاه أسعار الفائدة فِيْ مصر خلال الاجتماع المقرر له اليوم، فِيْ ظل تطورات استقالة طارق عامر.

تعد استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مؤشرا قويا من وجهة نظر البعض على حدوث تغيير كبير فِيْ سياسات البنك وسيغادر منذ اللحظة الأولى.

يستشهد هؤلاء المضاربون بأن الاستقالة كانت مفاجأة، بينما اجتماع لجنة السياسة النقدية لم يُلغ، ما يعَنّْي أن كل الاحتمالات مفتوحة.

يأتي اجتماع اليوم فِيْ ختام أسبوع مثير فِيْ البنك المركزي، مع تزايد الضغوط على الجنيه المصري نتيجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

المحللون يغيرون رأيهم

وقالت بلومبرج فِيْ تحليل نشرته اليوم إنه قبل استقالة عامر توقع معظم المحللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام للحد من ارتفاع معدل التضخم.

لكن المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج استطلعت آراؤهم اليوم منقسمون، حيث قال 6 من أصل 12 إن لجنة السياسة النقدية ستبقي على سعر الفائدة الرئيسي عَنّْد 11.25٪ للمرة الثانية على التوالي، بينما قال الباقي إنها سترفع أسعار الفائدة بمقدار 50-200 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية موضوعات أخرى غير سعر الفائدة، فِيْ ظل التكهنات بأن مصر بحاجة إلَّى تخفِيْض جديد لقيمة العملة المحلية لامتصاص آثار الصدمات الخارجية.

كَمْا تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من المرونة فِيْ سوق الصرف المصري.

طارق عامر .. الرجل الذي تمسك بثبات الجنيه

ونقلت وكالة بلومبرج عَنّْ فاروق سوسة المحلل الاقتصادي فِيْ بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس جروب فِيْ لندن قوله إن “عامر كان داعما قويا لسياسة استقرار الجنيه، لذلك يعتقد السوق أن استقالته قد تفتح الباب أمام”. مزيد من المرونة فِيْ سعر الصرف فِيْ الفترة المقبلة “.

وشبه استقرار سعر الصرف منذ عام 2017، على الرغم من جائحة فِيْروس كورونا المستجد، وزيادة أسعار الفائدة فِيْ العالم، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، مما زاد الضغوط على الجنيه. قد يتم تعديل سعر الصرف المطلوب فِيْ مصر خلال الفترة القادمة.

يقول زياد داود، كبير الاقتصاديين الناشئين فِيْ بلومبرج، إن استقالة محافظ البنك المركزي قد تشير إلَّى تحول فِيْ سياسة سعر الصرف فِيْ مصر.

وأضاف أن أسعار الفائدة قد ترتفع أيضًا بسبب استمرار ارتفاع معدل التضخم فِيْ مصر التي أصبحت مهتمة بجذب الاستثمارات الأجنبية فِيْ أدوات الدين المصرية.

أدى ارتفاع معدل التضخم إلَّى انخفاض سعر الفائدة الحقيقي فِيْ مصر بعد احتساب معدل التضخم إلَّى أقل من الصفر فِيْ المائة، مما يقلل من جاذبية السندات المصرية للمستثمرين الأجانب.

وقالت مونيكا مالك، رئيسة مجلس الإدارة “نرى حاجة لتشديد جديد للسياسة النقدية” فِيْ ضوء سعر الفائدة السلبي فِيْ مصر فِيْما يتعلق بمعدل التضخم “، واحتمالات زيادة أخرى فِيْ معدل التضخم فِيْ الأشهر المقبلة”. محلل اقتصادي فِيْ بنك أبو ظبي التجاري. يتوقع مالك أن يرفع سعر الفائدة اليوم بنقطة مئوية.