لماذا تم إلغاء لعبة Pubg Mobile وعدم الحصول علي طريقة تحميل لعبة Pubg Mobile، بعد نجاح ساحق جدا من تحميل لعبة Pubg Mobile من قبل الملايين من التحميل عبر الهواتف المحمولة والكمبيوتر، تم العلا بشكل رسمي عن إلغاء لعبة Pubg Mobile، مما أدى الى صدمة كبيرة، وبالاخص الى عشاق اللعبة، حيث كثرت لعبة Pubg Mobile العديد من التساؤلات عن سبب إلغاء لعبة Pubg Mobile ، وعدم القدرة على تحميل لعبة Pubg Mobile ​

لماذا تم إلغاء Pubg Mobile

المنع تحميل لعبة ببجي الخبر الصادم لمحبي PUBG، تم تنفِيْذ هذا الخبر فقط فِيْ دولة الهند باسم. قررت الحكومة الهندية أن الحظر تحميل لعبة ببجي موبايل فِيْ جميع أنحاء الهند. وقد نتج هذا القرار عن المادة 69 أ، التي تنص على مواد محددة لتكنولوجيا المعلومات، والقرار الخاص فِيْ لعبة ببجي . تم حظره تمامًا بسبب تشابه اللعبة مع إصدار BGMI للعبة الهندية وبهذا القرار، لم تعد القدرة على تثبيت Pubg mobile متاحة على المستوى الهندي. بالإضافة إلى إزالة صورة PUBG من جميع متاجر التطبيقات فِيْ الدولة. يرجع هذا القرار إلى حَقيْقَة أن صبيًا يبلغ من العمر 16 عامًا أطلق النار على والدته. لأنها منعته من لعب PUBG وغيرها من الألعاب الإلكترونية.

حظر لعبة Pubg Mobile جنبًا إلى جنب مع العديد من التطبيقات الأخرى

بعد معرفة التفاصيل لماذا تم إلغاء Pubg Mobile بالإضافة إلى هذا الخبر يأتي أيضًا الحظر المفروض على العديد من التطبيقات. أما الآخر داخل الهند، فقد وصل إلى 118 طلبًا، لأن هذه الطلبات تحتوي على أمور غير قانونية. أعلنت ذلك وزارة التكنولوجيا والإلكترونيات الهندية، على النحو المبين فِيْ ذلك القرار. عملاق البحث الصيني، تطبيق Baidu، بالإضافة إلى تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول الشهِيْر. إنه تطبيق Alipay، وبالإضافة إلى هذه التطبيقات، تم حظر العديد من التطبيقات الأخرى. مع عدم السماح بالحصول عليه كيفِيْة تنزيل لعبة ببجي موبايل مرة أخرى فِيْ البلاد. بخصوص بعض التصريحات التي أدلى بها مختلف الناس حول لعبة ببجي موبايل نتعرف على هذا فِيْ المقال التالي “موقع ثقافني”.

ما هِيْ الإصدارات التي صدرت حول كيفِيْة تنزيل لعبة PUBG Mobile

لماذا تم إلغاء Pubg Mobile هذا ما تم تداوله من قبل العديد من محبي الألعاب فِيْ الهند مثل حظر PUBG. كان رائعا جدا لعبة ببجي موبايل إنها أفضل لعبة بين الألعاب الإلكترونية الأخرى. أيضًا، النجاح الذي حققته، والذي أعد التثبيت حتى 54 مليون مرة فقط داخل الهند. على الرغم من التصريحات العديدة حول لعبة Buggy، لم يكن هناك استجابة فِيْ بعث الأمل. احصل على تحميل لعبة ببجي على أي جهاز محمول أو كَمْبيوتر داخل الهند.

تعد لعبة Pubg Mobile من الألعاب التي غزت هواتف الملايين من الأشخاص، وفي الآونة الأخيرة تم الإعلان عن إلغاء لعبة Pubg Mobile ، وذلك بسبب تشابه اللعبة مع إصدار BGMI للعبة الهندية، حيث أدى الى غضب واسع جدا من قبل عشاق لعبة ببجي.