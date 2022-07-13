لماذا ثارت جماهير الأهلي ضد على أحمد علي احصائية مثيرة

وجه جمهور الأهلي غضبهم على أحمد علي، المقاولون العرب الحالي ومهاجم الزمالك السابق.

أضاع أحمد علي ركلة جزاء للمقاولون في مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي أقيمت مساء الثلاثاء، في الجولة 24 من الدوري.

أثارت إحصائية بشأن دفع الجزاءات من قبل فريق كلات أحمد علي في الدوري المصري طوال تاريخه غضب جماهير النادي الأحمر.

كم عدد ضربات الجزاء التي أضاعها أحمد علي في الدوري

وأحرز أحمد علي 12 هدفا من ركلات الجزاء خلال مسيرته في الدوري.

أضاع اللاعب تسديدتين فقط، والمثير في الأمر أنه خلال مباراتين أمام الزمالك.

ألغى أحمد علي ركلة الجزاء التي سددها البنك الأهلي بصافرة النهاية من مباراة الفريق ضد الزمالك في اليوم الأخير من الموسم الماضي.

كرر أحمد علي ضربات الجزاء الضائعة على وجه الزمالك والمقاولون مساء الثلاثاء.

خبير تحكيم يكشف أخطاء فادحة في ركلة جزاء المقاولون ضد الزمالك

حسم سمير عثمان خبير التحكيم بقنوات أون تايم سبورتس الجدل حول صحة عدم رد عقوبة المقاولون ضد الزمالك.

وقال سمير عثمان في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، إن “الحكم أمين عمر وحكم VAR عمرو الشناوي والحكم المساعد الأول أخطأوا بعدم تكرار عقوبة المقاول ضد الزمالك”.

وأضاف “كان لا بد من استعادة ركلة الجزاء للمقاولون العرب بسبب تحرك عوض، فضلا عن دخول عدة لاعبين إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة”.

تغلب فريق الزمالك على نظيره من المقاولون العرب 1-0 في مباراة اليوم الثلاثاء، في اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري.