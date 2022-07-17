لماذا ثارت جماهير الأهلي على علاء عبدالصادق

اندلعت حالة من الغضب وسط جماهير الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي.

عودة علاء عبد الصادق للأهلي

عاد علاء عبد الصادق إلى النادي الأهلي مرة أخرى نهاية عام 2022، بقرار تعيينه عضوًا في مجلس إدارة الشركة.

سبب غضب جماهير الأهلي على علاء عبد الصادق

أثارت جماهير الأهلي غضبهم على علاء عبد الصادق وحسام غالي، إثر تدهور الأوضاع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ووصف جماهير الأهلي وجود عبد الصادق في النادي بأنه علامة سوداء جديدة.

حيث رأت أنه عندما كان هناك جاء “الخراب” إلى القلعة الحمراء واصفة إياه بـ “وحش وحش في الأهلي”.

وتساءلت الجماهير عن سبب إصراره على تواجده في النادي الأهلي رغم أن السنوات السابقة في النادي لم تزدهر بالشكل المطلوب.

ماذا قال مانويل جوزيه عن علاء عبد الصادق

واستشهد المشجعون بتصريحات سابقة لمانويل خوسيه أعرب فيها عن حزنه الشديد.

شعر خوسيه بالأذى من سوء المعاملة التي تعرض لها “عندما كان مدرب كرة قدم” في الولاية الأولى.

وقال خوزيه “علاء عبد الصادق أساء إلي وتسبب في سوء علاقتي مع الإدارة، وتجنب الحديث معه بسبب شخصيته”.

وتابع “تركت الأهلي دون أن يودعني أحد من الإدارة، فقط بعض المشجعين واللاعبين، واتصلوا بي في المطار”.

من هو علاء عبد الصادق

علاء عبد الصادق، من مواليد 20 أبريل 1964 بمنطقة السبتية بالقاهرة، بدأ مسيرته في مركز شباب روض الفرج، حيث لعب دور الدفاع.

التحق بقطاع الشباب بالنادي الأهلي في سن العاشرة، وتولى تدريبه شوقي عبد الشافي مدرب فريق تحت 15 سنة.

لعب علاء عبد الصادق في الفريق الأول موسم 1984-1985 مع محمود الجوهري.

استمر في صفوف القلعة الحمراء لمدة 11 عامًا حتى نهاية موسم 95-1996.

وشارك مع الأهلي في 202 مباراة، وسجل 8 أهداف فقط، كان أهمها هدفه في مرمى الزمالك.

وكان هدفه في الزمالك في 16 نوفمبر 1990 في مباراة انتهت بنتيجة 1-0 لصالح العبقري الأحمر.

بطولة علاء عبد الصادق مع الأهلي

حقق علاء عبد الصادق 19 بطولة مع الأهلي، حيث توج بالدوري العام 6 مرات، مواسم 85-86، 86-87.

بالإضافة إلى مواسم 88-89، 93-94، 94-95، 95-96.

أما عن كأس مصر، فقد فازوا بكأس مصر 6 مرات في أعوام 85 و 89 و 91 و 92 و 93 و 1996 ودوري أبطال إفريقيا عام 1987.

فاز عبد الصادق بكأس الكؤوس الأفريقية 3 مرات أعوام 1985، 1986، 1993، كأس الكؤوس العربية عام 1995، الكأس الأفرو آسيوية عام 1989.

بدايته الإدارية مع الأهلي

في عام 1997، بعد تقاعده، تولى منصب مدير كرة القدم في الأهلي لمدة 3 سنوات، قبل أن يعود ثابت البطل من ليبيا لتولي المنصب في يوليو 2003، في عهد حسن حمدي.

في عهد محمود طاهر، تولى رئيس النادي الأهلي السابق علاء عبد الصادق منصب مدير قطاع كرة القدم بالنادي، لكنه تركه في ظروف غامضة.

وعاد مرة أخرى في عهد محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي كأحد أعضاء لجنة كرة القدم برفقة عبد العزيز عبد الشافي.

واتهمته الجماهير بالفشل في مهمته كمدير لقطاع كرة القدم أو مديرا لكرة القدم، من حيث عدم الحصول على اتفاقيات قوية للنادي.

ماذا قال عنه صالح سليم

صالح سليم، أسطورة النادي الأهلي، بشر علاء صادق بمستقبل إداري لامع، وأنه سيكون الخليفة الشرعي لصالح سليم وثابت البطل.