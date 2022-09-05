لماذا خسر النصر أمام التعاون.. سبب مفاجئ

كشف الإعلامي مبارك الشهري، عَنّْ أسباب خسارة نادي النصر، أمام نظيره التعاون، فِيْ مباريات الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022، 2023.

وخسر النصر اليوم الأخير أمام التعاون بهدف لم يرد عليه، لينتقل إلَّى المركز التاسع فِيْ جدول دوري روشان السعودي، برصيد 3 نقاط فقط.

يستقبل نادي النصر منافسه ضمك، السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

– أسباب سقوط الانتصار مقابل التعاون.

وكتب الصحفِيْ مبارك الشهري عبر حسابه الشخصي على “تويتر” هل عدم التكَيْفَ سبب فقدان التعاون من وجهة نظري، فإن فكرة عدم التكَيْفَ هِيْ فكرة غير منطقية تمامًا. أعتقد أن السبب الرئيسي للانسحاب يعود إلَّى ضعف الاستعداد الذهني للاعبين “.

وأضاف “الدليل هُو أن المنتخب الإسباني مارس ضغوطًا أفضل من التعاون، وتحرير اللاعبين للضغط كان ممتازًا بسبب التركيز”.

اقرأ أيضا …

“غياب طويل” .. فِيْكتوريا تتلقى ضربة موجعة قبل أن تواجه اسمها