لماذا خسر محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لمصلحة ساديو ماني

فشل الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول، في الحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022، والتي حسمها زميله السابق في صفوف الريدز السنغالي ساديو ماني. .

حصل النجم السنغالي ساديو مانيساديو ماني على جائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن فاز بالجائزة سابقًا في 2022، كما حصل محمد صلاح أيضًا على الجائزة مرتين في عامي 2017 و 2022.

أرقام محمد صلاح لا تشفع له في السباق على الكرة الذهبية الأفريقية

أرقام محمد صلاح الموسم الماضي لم تجعله مؤهلاً لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 لأن الأرقام وحدها لا تكفي، لكنهم بحاجة إلى بعض الإنجازات الكبرى لتصفية تلك الجائزة.

وخاض صلاح 35 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وأحرز 23 هدفًا وحصل على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي. كما ساعد في تسجيل 14 هدفًا حصل من خلالها على جائزة أفضل لاعب خط وسط في البطولة.

وخاض صلاح أيضًا 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع هدفين، فيما خاض 3 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ولم يسجل أي أهداف.

مع ليفربول، فاز محمد صلاح بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، وكذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

تمنحه إنجازات ساديو ماني جائزة الكرة الذهبية الأفريقية

سجل النجم السنغالي ساديو ماني 16 هدفا لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وكان رابعًا في قائمة الهدافين في البطولة.

كما أنه سجل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا وصنع هدفًا واحدًا ليواصل التتويج بلقب كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن ما ساعد ساديو ماني في مسيرته مع محمد صلاح، محمد صلاح، على تتويج أفضل لاعب أفريقي هذا العام، هي إنجازاته مع المنتخب السنغالي.

وقاد ماني المنتخب السنغالي إلى لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ تيرانجا ليونز بعد أن سجل ركلة الجزاء الحاسمة في مسيرة المنتخب المصري إلى نهائي البطولة.

وعاد النجم السنغالي من جديد وقاد بلاده للتأهل لنهائي المونديال على حساب فريق الفراعنة، وكانت أيضا الركلة الحاسمة في ركلات الترجيح في المباراة الفاصلة.