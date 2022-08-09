لماذا خصص يوم المرأة العمانية ، يوم المرأة العمانية مناسبة يحتفل بها الناس في سلطنة عمان تقديرا لجهود المرأة في الأسرة والمجتمع ، لما لها من دور كبير لأنها أساس المجتمع ، وهذا واحد. ركائز الحياة التي لا يمكن تجاهلها أو استبعادها ، فقد وصلت إلى مكانة عالية وحققت العديد من الإنجازات ، ومن هذا المنطلق سنتعرف على لماذا خصص يوم المرأة العمانية ، تابعوا معنا .

يوم المرأة العمانية

يعتبر من الأيام الخاصة التي تحتفل بها المرأة في سلطنة عمان. خلال هذا اليوم يتم تكريم المرأة وتكريم أدوارها وإسهاماتها الاقتصادية والسياسية والعملية المختلفة، بالإضافة إلى إنجازات المرأة كزوجة وأم وعامل وموظفة وقائدة وأخت. يوافق هذا اليوم 17 أكتوبر من كل عام، حيث يساهم هذا اليوم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، والتعريف بقضايا المرأة المختلفة، ورفع الوعي النسوي.

لماذا يتم تخصيص يوم المرأة العمانية

إنه يوم تحتفل به جميع نساء سلطنة عمان منذ عام 2009. وقد تم تخصيص يوم للمرأة العمانية لتقدير المرأة وجهودها واحترام مساهماتها في جميع المجالات. جاء ذلك من خلال تصريح المغفور له السلطان قابوس بن سعيد في ختام ندوة عقدت في سيح المكارم بولاية صحار. تكمن أهمية هذا اليوم في تعزيز واحترام وتقدير دور المرأة في المجتمع العماني، ودعمها من قبل العديد من الشركات العالمية من خلال دعم وإدارة الفعاليات المتعلقة بالمرأة، حيث تعتبر المرأة معلمة للأجيال، وهي من بين قادة المجتمع في مجالات الاقتصاد والسياسة والتنمية والتعليم.

شعار يوم المرأة العمانية

تم إطلاق شعار يوم المرأة العمانية تحت عنوان “المرأة شريكة في التنمية”، وباللغة الإنجليزية “المرأة شريكة في التنمية”، حيث تحتفل جميع النساء في سلطنة عمان بهذا اليوم المميز احتراما وتقديرا دور المرأة في المجتمع، حيث يرون أن لها دورًا مهمًا وهامًا في جميع مجالات الحياة، حيث تضمن الشعار شكل الجوهرة لترمز إلى أن المرأة جوهرة، بالإضافة إلى الأرقام (1 و 7) الذي يرمز إلى تاريخ هذه المناسبة، 17 أكتوبر، ويحتوي أيضًا على وجه امرأة، بينما الألوان مستوحاة من اللباس العماني التقليدي.

اهمية يوم المرأة العمانية

ويشجع مختلف المبادرات لتحقيق إنجازات أكبر في مجال حقوق المرأة. لذلك تكمن أهمية هذا اليوم في بعض الأهداف المراد تحقيقها وهي كالتالي

السعي إلى الاحترام والمساواة بين الجنسين.

العمل على النهوض بمكانة المرأة وتوضيح دورها بشكل أساسي.

توضيح محنة المرأة والتحديات التي واجهتها والعقبات التي واجهتها.

لا تغيب المرأة عن النجاحات المستقبلية في المستقبل.

زيادة الوعي وتوقع عدم تهميش المرأة أو التمييز ضدها.

دعم الإنجازات الهامة والمثيرة للإعجاب للمرأة العمانية على مستوى العالم.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور أعلاه حول لماذا خصص يوم المرأة العمانية ، وتحدثنا عن أهم المعلومات التي تتعلق بيوم المرأة العمانية وتاريخه و اهمية يوم المرأة العمانية ، ويعبر يوم المرأة العمانية بمثابة التركيز على تقدير النساء اللواتي لعبن دورًا استثنائيًا في تاريخ المجتمع العماني .