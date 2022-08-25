لماذا رفضت سهِيْر رمزي المشاركة بـ”أرواح خفِيْة” بطولة سمية الخشاب

كشفت الفنانة المصرية، سهِيْر رمزي، عَنّْ سبب اعتذارها عَنّْ مشاركتها فِيْ مسلسل “أرواح خفِيْة”، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب خلال الفترة المقبلة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية. ان الازمة ليست فِيْ دوره ولا فِيْ انجذابه لها كَمْا كرر البعض.

وقالت رمزي، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إنها اعتذرت عَنّْ عدم التوصل لاتفاقيات ترضيها مع شركة إنتاج العمل، قائلة “عرضوا علي الدور ورفضته لأننا لم نتفق مع الاتفاقيات. “

وأكدت الفنانة المصرية أنها تقرأ حاليًا سيناريو مسلسل “الهلالية”، مضيفة أن هذه شخصية جديدة تمامًا من صعيد مصر، وإذا تم قبول هذه الوظيفة ستكون المرة الأولى التي تعرض فِيْها هذه الشخصية فِيْ. الدراما ولكن لم يقرر بعد موضوع مشاركته فِيْ المسرحية من عدمه.

وأوضحت سهِيْر رمزي أنها لم تتلق سوى الحلقات لأنها تنتظر كتابة المسرحية بأكَمْلها حتى تقرأها وتقرر تعيينها أو ترفضها، وعلقت قائلة “الشخصية جديدة ولطيفة ومن الصعب الدخول فِيْ التصوير الفوتوغرافِيْ والدور غير مكتمل. حلقة”.

كانت سهِيْر رمزي قد كشفت مؤخرًا عَنّْ رأيها فِيْ أطفالها، حيث أكدت أنها لم تنجب رغم زواجها أكثر من مرة، وأوضحت أن سبب عدم إنجابها هُو حبها للعمل، محددًا “أنا حامل”. لمدة 9 أشهر، ثم أجلس مع الطفل حتى يبلغ 3 سنوات، أي أنهم 4 سنوات بدون عمل، وكان الأمر صعبًا “.

وأوضحت “كل ما احتجته هُو فدية لإنجاب طفل … لكن لم يكن ذلك من ضميري، أن أنجب طفلاً وتظل أماً”، مشيرة إلَّى أن تفكيرها فِيْ النجومية والعمل فِيْ هذا المجال سرق منها، ومنعتها من التفكير فِيْ أن تكون أماً.

وأشارت سهِيْر رمزي إلَّى أن حياتها تغيرت بعد وفاة والدتها، وأنها اعترفت بهذا الخطأ، لأنها لم تحملها طوال زواجهما، مضيفة “أعترف بذلك، ولكن فِيْ ذلك الوقت، كان هذا فكرتي، والآن أنا أثير قطط، ولدي 30 قطًا والآن لدي قطة “.

يشار إلَّى أن سهِيْر رمزي شاركت مؤخرًا فِيْ مسلسل “القاتل الذي أحبني” مع الفنان هاني رمزي، بالإضافة إلَّى ظهُورها قبل خمس سنوات من خلال مسلسل “قصر العشاق” الذي عُرض عام 2017.