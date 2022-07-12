لماذا رفض فيتوريا تدريب الأهلي ووافق على منتخب مصر

بدأ السؤال العاطفي من قبل مشجعي الكرة المصرية حول سبب رفض فيتوريا تدريب الأهلي وموافقته على تدريب المنتخب المصري.

حصل الاتحاد المصري برئاسة جمال علام في الساعات الأولى على استئجار البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري.

ووقع فيتوريا عقودا لتدريب المنتخب الوطني لمدة 4 مواسم قادمة بدلا من إيهاب جلال بعد إقالته في الفترة الماضية.

تفاصيل عقد روي فيتوريا ومساعده

وبعد توليه دور المنتخب المصري، سيحصل فيتوريا على 2.4 مليون دولار سنويا بما يعادل 200 ألف دولار شهريا.

يرافق فيتوريا 4 مساعدين أجانب هم

ارنالدو تيكسيرا (المدرب الرئيسي)

سيرجيو بوتيلهو (مساعد مدرب)

لويس ستيفيز (مدرب حراس المرمى)

والتر دياس (محلل الأداء ومخطط الحمل)

ومن المنتظر أن يصل البرتغالي الأسبوع المقبل ليبدأ مهمته الرسمية مع المنتخب الوطني.

لماذا رفض فيتوريا تدريب الأهلي ووافق على المنتخب المصري

وكان فيتوريا أحد المرشحين الراسخين في الأيام الأخيرة لتدريب الأهلي قبل وصول مواطنه ريكاردو سواريز.

وافتتح مسؤولو الأهلي بقيادة محمود الخطيب خطاً من المفاوضات القوية مع البرتغالي خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

انتهت مفاوضات فيتوريا مع الأهلي بفشل ذريع، حيث لم يناسب عرض الأخير مدرب بنفيكا السابق.

وطلب فيتوريا 4 ملايين دولار لتولي تدريب الأهلي وإغلاق العقود.

ورفض مسؤولو الأهلي الطلب البرتغالي رفضا قاطعا لأنهم أرادوا تقليص المبلغ بشكل كبير.

أصر فيتوريا على مرافقة كل أجهزته المعاونة دون وجود عنصر مصري، وهو ما رفضته إدارة الأهلي أيضًا.

كما كان الأداء الاقتصادي هو السبب في فشل مفاوضاته مع نادي فلامنجو البرازيلي قبل التعاقد مع الأخير دوريفال جونيور.

وأكدت تقارير صحفية أن التعويضات المالية للأندية تختلف فيما يتعلق بتشكيل المنتخبات الوطنية، نظرا لضعف الارتباط مع الأخيرة.

على مدار العام، ترتبط الأندية بالعديد من الأحداث الكبرى، سواء كانت بطولات قارية أو محلية.

ماذا فعل فيتوريا قبل تدريب المنتخب المصري

قام فيتوريا بتدريب العديد من الأندية من بينها (بنفيكا – فيتوريا غيماريش – النصر السعودي – باكوس فيريرا – سبارتاك موسكو).

خاض البرتغالي 563 مباراة طوال مسيرته التدريبية، وفاز في 287 مباراة وتعادل 113 وخسر 163

وسجل لاعبوها 948 هدفا وتلقت شباكهم 649 هدفا.

فاز المدرب الحالي للفراعنة بعدة بطولات هي الدوري البرتغالي وكأس البرتغال والدوري العربي وكأس السوبر العربي.

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