لماذا سميت ركضة طويريج بهذا الاسم ، قد اثار الهام العديد من الأشخاص حول العالم وخاصة الأشخاص المقيمين داخل الوطن العربي حول التعرف على ركضة طويريج ، والسبب الذي دفع بهم الى القاء ذلك الاسم عليها ، وتعد مزرعة الطويرج هي إحدى الطقوس التي يقوم بممارستها الأشخاص المعتنثين الدين الشيوعي في يوم عاشوراء ، وهو اليوم العاشر من شهر محرم من كل عام هجري ، تابعوا معنا .

ما هو طويرج الهرولة

وسباق التويريج هو أحد الاحتفالات والطقوس التي يقيمها الشيعة بمناسبة ذكرى مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب – رضي الله عنها – في معركة كربلاء. العاشرة ظهراً، وهي من أكبر التجمعات البشرية والحشود من جميع أنحاء العالم، ومن خلالها يتم قطع مسافة حوالي 2 كم، ابتداءً من جسر السلام في كربلاء، ومشيًا إلى مرقد الحسين الواقع في مدينة كربلاء. وسط المدينة القديمة.

قصة خط التويرج المكتوب

تعود حكاية سباق التويرج إلى رجل يدعى صالح القزويني، وهو معتنق للطائفة الشيعية، وكان يسكن في منطقة الطويرج بمنطقة الهندية، وهو من أعيان الدولة. وعندما ينتهي الحداد في اليوم العاشر، يأخذ حصانه وقليل من الناس معه، ويذهب إلى ضريح الإمام الحسين بن علي.

لماذا سمي طويرج الركض بهذا الاسم

تم تسمية رياضة الركض في التويريج بهذا الاسم نسبة إلى المدينة التي تبدأ منها ممارسة الركض. يتجمع عدد كبير جدا من الشيعة من جميع انحاء العالم في مدينة طويرج بكربلاء، وبعد ذلك يبدؤون بالركض من قوس السلام على طريق طويرج وهو شارعان متعاكسان يرددون عبارات واناشيد حزن وحزن معبرة. حزنهم الشديد على مقتل الحسين، ويعتقدون أن أداء هذه الطقوس انتصار للحسين. .

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من هو مؤسس سباق طويرج

مؤسس التويريج للركض هو ميراز صالح الفيصويني، وهو رجل من رموز الشيعة العظماء. قرر أن يبدأ الحشد لهذا الركض أمام منزله، وكان يهدف إلى جمع جيرانه وعائلته وأقاربه فقط من أجل إحياء ذكرى مقتل الحسين، ورافقت هذه الطقوس من طقوسهم بترديد بعض الكلمات الغنائية. تعبيرا عن الحزن والحزن الشديد، وعندما رأى أهل مدينته ما يفعله، قرروا المشاركة بأمره، وأصبح الحشد يتزايد أكثر فأكثر كل عام.

تاريخ طويرج للركض

يقام هرول الطويرج في العاشر من محرم من كل عام هجري، حيث يصادف هذا اليوم ذكرى مقتل الحسين بن علي في معركة كربلاء على يد الخوارج. .

مسافة الجري طويرج

تبلغ مسافة هرول الطويرج حوالي 2 كم. تبدأ المسيرة من منطقة القنطرة السلام في مدينة كربلاء وتستمر حتى الوصول إلى ضريح الإمام الحسين وسط المدينة. يرافقه أغاني تعبر عن حزن كبير.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة اعلاه حول لماذا سميت ركضة طويريج بهذا الاسم ، تحدثنا حول ماهية الركض في الطويرج ، ولماذا سميت رياضة التويريج بهذا الاسم ، كما ذكرنا مكتوب طويرج هرول، ومن هو مؤسسها، وتحدثنا عن مسافة ووقت هرول الطويرج.