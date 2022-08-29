لماذا سميت شركة لاكوست بهذا الاسم ، تعتبر شركة لاكوست والذي ذاع انتشار اسمها خلال الساعات الماضية حول المنتجات الملابس ، والتي تعد هي إحدى الشركات الأكبر في العالم والمعروفة بالماركة العالمية من حيث ملابسها ذات الجودة العالية ، والاحذية الخاصة بها والتي صنعت بتقنة وجودة عالية جداً ، وبينما تتخذ العديد من الشركات العالمية الحيوانات شعارًا لها، تُعرف لاكوست بشعار التمساح، تابعوا معنا .

شركة لاكوست ويكيبيديا

لاكوست هي واحدة من أكبر شركات المقاولات الفرنسية، ومقرها في تراو بفرنسا، حيث تتخصص هذه الشركة في تصنيع وخياطة الملابس الرياضية الرجالية والنسائية. اقتصاد عظيم ومن خلاله تقدم العديد من المنتجات مثل

ملابس رياضية.

حذاء رياضي.

عطر.

الحقائب الرياضية والنسائية.

لماذا تسمى شركة لاكوست بهذا الاسم

تم تسمية لاكوست على اسم لاعب التنس الشهير رينيه لاكوست. مؤسس الشركة، أندريه جيلي، مستوحى من رمز التمساح الأخضر. وعرف هذا اللاعب بين الجمهور بالتمساح، وذلك لإصراره على تحقيق النصر في جميع البطولات التي شارك فيها على مستوى العالم طوال مسيرته. تعاونت لاكوست مع جيلي في تأسيس الشركة لتكون من مؤسسيها، وأعلنا عن تأسيس شركة لاكوست عام 1933 م.

من هو مؤسس لاكوست

هو أندريه جيلي، وكان من أهم لاعبي التنس، لكنه تقاعد لاحقًا، وابتكر طريقة لخياطة البولو بتقنية فريدة لم تكن معروفة من قبل. أطلق على شركته اسم Lacoste على اسم لاعب التنس المخضرم رينيه لاكوست، وجعل التمساح شعارًا للشركة، أيضًا بعد التمساح رينيه.

قصة التمساح في لاكوست

يشتهر شعار التمساح بالملابس والأحذية والحقائب التي تنتجها شركة لاكوست الاقتصادية، وفكرة التمساح مشتقة من لاعب التنس المخضرم رينيه لاكوست، حيث أطلق عليه التمساح بين اللاعبين والمشجعين الذين يتزاحمون. إلى الملعب لحضور المباريات التي يلعب فيها، حيث كان البطل الأول في العالم، ورغم فوزه الساحق في المباريات وحبه للملعب، إلا أنه لم يكن مرتاحًا في ملابس التنس التي يرتديها، لذا بدأت القصة مع شركة لاكوست من هنا حيث لاحظ صديقه الذي كان يرتدي قميص بولو وكان يلعب ويقفز براحة كبيرة مما جعله يتعاقد مع خياط إنجليزي لخياطة القمصان الصوفية والقطنية. بعد مشاهدة لاكوست في الميدان مرتديًا قمصان بولو في الهند، انتقلت الفكرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت لاكوست بالفعل على الأرض بشعار التمساح.

شعار لاكوست

لم يعد تمساح Lacoste مجرد لقب، حيث أصبح شعارًا لشركة Lacoste يتم وضعه على جميع منتجاتها التي تقدمها للناس. بدأت بخياطة القمصان القطنية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى صناعة العطور والأحذية. وكذلك حقائب جلدية عليها شعار التمساح.

لماذا سميت شركة لاكوست بهذا الاسم ، تعتبر شركة لاكوست واحد من الشركات العالمية الفرنسية والتي تحمل شعار التمساع ، والذي يوحي على متانة و الصناعة ، ويرجع تسمية الشركة بهذا الاسم الى لاعب التنس الشهير رينيه لاكوست والذي اخذه شعارها من التمساح الأخضر وهو اللقب الذي كان معروف فيه بين جمهوره .