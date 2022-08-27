لماذا سمي البحر الأسود بهذا الاسم، اسم البحر الأسود مأخوذ من المفهوم اليوناني بونتوس أكسينوس، إذ يعود اصل كلمة أكسينوس اليونانية إلى اللغة الفارسية، والتي تدل على الأجسام ذات الألوان الغامقة، كما يرجع أصل الاسم للغة التركية(سياه) والتي تدل على البحر الأسود.

لماذا سمي البحر الأسود بهذا الاسم

لماذا سمي البحر الأسود بهذا الاسم إنه سؤال يتكرر بمجرد ذكر اسم البحر الأسود. لماذا سميت بالعود وما أسباب ذلك وقد أطلق هذا الاسم على هذا البحر لعدة أسباب، وهي

اشتقاق هذا الاسم

يُعرف البحر الأسود ببحر Sea of ​​Seah، وهو يشير إلى اللون الأسود في اللغة التركية، بالإضافة إلى حقيقة أن هذا الاسم له أصل يوناني معروف باسم “Pontus Axenos”، وهذا الاسم يشير إلى اللغة اليونانية للأشياء التي تتميز بعدم نفاذية اللون.

مياه البحر الأسود سوداء

يسمى هذا البحر بالبحر الأسود بسبب التعرض الشديد للعواصف المميتة التي تعرض لها ركاب البحر خلال جولاتهم وسيطرتهم على بعض الدول.

ونتيجة لهذه العواصف، خاصة في فصل الشتاء، أدت إلى ظهور مياه هذا البحر باللون الأسود، لذلك سمي البحر بهذا الاسم.

هذا اللون الأسود للمياه ناتج أيضًا عن العديد من رواسب الطين في البحر.

لا يحتوي البحر الأسود على مخلوقات بحرية

لا توجد حياة بحرية كاملة في البحر الأسود، على عكس البحار الأخرى، لأن هذا البحر له تعريفه الخاص، وهو “أكبر مسطح مائي مع حوض ميرومتيك”، وهي ظاهرة تميز حركة المياه في هذا البحر.

تشير هذه الظاهرة إلى عدم وجود حركة مائية بين طبقات المياه داخل البحر، حيث أن فرق الكثافة بينهما واضح للغاية.

الماء في الجزء العلوي من البحر أقل كثافة من الماء في قاع البحر شديد الملوحة.

وهذا يؤدي إلى اختلال التوازن داخل الماء، حيث يوجد اختلاف كبير في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يصل إلى قاع البحر، مما يؤدي إلى نقص عنصر الحياة في الطبقة السفلية، وهذا يجعله لا. مخلوقات بحرية.

بقايا حطام وجثث في قاع البحر

إن تحطم السفن والأخشاب والمواد وكذلك العديد من جثث الناس في هذا البحر سبب قوي لتسمية هذا البحر بالبحر الأسود نتيجة هذه الأحداث المأساوية.

هذه المواد التي فُقدت في مياه البحر تتحلل، ولكن في وقت أقل، بسبب نقص الأكسجين في قاع البحر، مما يجعل البحر يبدو أسودًا.

اتجاهات البوصلة

اعتمد اللون الأسود في القرون الماضية على الأسود وباقي الألوان في تحديد الاتجاهات.

جدير بالذكر أن اللون الأسود كان يشير إلى الشمال، والبحر الأسود إلى الشمال، لذلك سمي بالبحر الأسود، ولكن هذا السبب في كثير من الأحيان غير منطقي، لأن هناك أناسًا يعيشون شمال البحر الأسود، وهي تعتبر لهم في الجانب الجنوبي.

جزر مخيفة في البحر الأسود

تحتوي مياه البحر الأسود على عدد قليل جدًا من الجزر، تقدر بـ 10 جزر، وتتميز هذه الجزر باختلافها عن باقي الجزر بالإضافة إلى كونها إحدى الجزر المخيفة، لذلك فهي سبب للإجابة عن سبب وجود الجزر السوداء. كان يسمى البحر بهذا الاسم.

قديماً كانت توجد أعداد كبيرة من الثعابين الرمادية التي تتغذى على الأسماك في المياه المحيطة بالبحر، لذلك سميت بهذا الاسم.

أسماء البحر الأسود

خلال النقاش حول سبب تسمية البحر الأسود بهذا الاسم، يجب أن نذكر عددًا من الأسماء الأخرى التي يُعرف بها البحر الأسود، ومنها

بحر المعادي يُطلق على البحر الأسود بحر المعادي بالإضافة إلى البحر غير المضياف، وذلك لعدم سهولة التنقل في هذا البحر، بالإضافة إلى أن ساحل البحر يمتلئ بوجود القبائل البربرية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البحر المعادي يحتوي على عدد قليل من الجزر، فضلاً عن عدد كبير من العواصف.

البحر الأسود عُرِّف هذا البحر على أنه البحر الأسود في العصور الوسطى، حيث كان يُعرف ببحر Sea of ​​Seah، وهذا الاسم في اللغة التركية يعني الأسود.

اسم آخر سمي هذا البحر على اسم البحر الروسي على اسم العرب له، وكذلك بحر بونتوس.

معلومات عن البحر الأسود

ولدى الحديث عن سبب تسمية البحر الأسود بهذا الاسم، لا بد من ذكر عدد من المعلومات عن البحر الميت، وهي كالتالي

يقع البحر الأسود في أوراسيا، حيث يقع في منطقة بين الأناضول والقوقاز وكذلك أوروبا. يقع البحر الأسود في جنوب أوكرانيا وتحده روسيا من الشمال الشرقي، بينما تقع جورجيا من الشرق وبلغاريا ورومانيا من الغرب وشمال تركيا.

البحر الميت تقسمه شبه جزيرة القرم، والبحر الأسود يربط بين عدد من البحار والمحيطات وكذلك الأنهار، وهي

المحيط الأطلسي.

البحر المتوسط.

بحر مرمرة.

مضيق الدردنيل.

وبحر إيجة.

نهر الدانوب.

نهر الدون.

نهر دنيبر.

ما لا تعرفه عن البحر الأسود

تقدر مساحة البحر الأسود بحوالي 422000 كيلومتر مربع.

أكبر عمق يمكن الوصول إليه هو على مسافة 2210 متر.

تصميم البحر الأسود بيضاوي الشكل.

يبلغ طول محور البحر الأسود 1150 كم.

بينما يقدر محوره العرضي بـ 611 كم.

حجم البحر الأسود 547 ألف كيلومتر مكعب.

مياه البحر الأسود شبه ميتة، حيث أن 90٪ منها لا تحتوي على أكسجين، والباقي فقط أكسجين.

يتميز مناخ هذا البحر بأنه يتحكم فيه من خلال التغيرات المناخية للقارة. تتميز المنطقة الشمالية الغربية من البحر بمناخ السهوب، وهو شديد البرودة في الشتاء وحار في الصيف.

أما المنطقة الجنوبية فتتأثر بالمناخ الاستوائي الذي يتميز ببداية فصل الشتاء مع هطول أمطار غزيرة.

تأتي المياه التي تصل إلى أعالي البحر الأسود من الأنهار الكبرى، بينما تصلها المياه للعمق من مياه البحر الأبيض المتوسط ​​الدافئة والمالحة.

في العصر الجليدي، كان البحر الميت مصدرًا للمياه العذبة.

يتميز البحر الأسود بأنه حوض جيولوجي لأنه يقع فوق ما يعرف باسم “الصفائح القارية المتدفقة”.

تنتشر في مياه البحر الأسود نحو عشرة جُزر صغيرة، وهي جُزر عجيبة وقد تكون مقلقة بعض الشيء، وهذه واحدة من القواعد التي تظهر معنى إطلاق اسم الأسود على هذا البحر، حيث تتواجد ثعابين المياه الرمادية التي تأكل الأسماك في المياه المتواجد بجزيرة سينت توماس البلغارية.