في هذه الأيام يهتم الكثير من الناس بالظواهر الفلكية المختلفة ، نظرا للتطور الهائل الذي تحياه البشرية في هذا المضمار ، ويترقب الناس ويجمع المعلومات عن الأقمار والنجوم المختلفة في السماء وأسمائها ومن بينها قمر الغزال الشهير وفي هذا المقال سنتطرق لقمر الغزال ولماذا سمي بهذا الاسم فتابعونا عبر الاسطر القادمة .

لماذا سمي قمر الغزال بهذا الاسم عادة ما تحدث ظواهر فلكية مهمة تتعلق بالقمر على مدار العام، ويتم إعطاء اسم محدد لكل من هذه الظواهر، مثل قمر الغزلان، وقمر الذئب، وما إلى ذلك، ولكن هذه الأسماء لها أسباب معينة من المثير للاهتمام معرفتها، ولهذا يستعرض معك إجابة هذا السؤال المطروح، ثم يتطرق إلى أبرز الظواهر الفلكية التي تحدث بشكل غير منتظم على القمر كل عام.

لماذا سمي قمر الغزال بهذا الاسم

تم تسمية القمر الغزال بهذا الاسم ؛ لأن موعد حدوثه يتزامن مع تاريخ نمو قرون ذكر الغزال في ذلك الوقت من العام، ويعد قمر الغزلان ظاهرة فلكية تحدث في شهر يوليو من كل عام، حيث يكون للقمر برتقالة. يميل اللون إلى اللون الأحمر بسبب الغلاف الجوي للكوكب، مما يؤثر على الضوء الأبيض المنبعث من القمر، ويتسبب في انبعاث الطيف الأحمر مع تشتت الطيف الأزرق، وعادة ما تحدث هذه الظاهرة في منتصف شهر يوليو مع اكتمال القمر.، والذي يسمى أيضًا البدر العملاق.

ما هو القمر الغزال

قمر الغزال ظاهرة فلكية تحدث للقمر عند اكتماله، ويكون القمر بدراً في منتصف شهر يوليو، بحيث يظهر القمر أكبر مما هو عليه في بقية العام، وذلك لقربه من القمر. الأرض بطريقة تجعلها أكبر بنسبة تقدر بـ 16٪ من اكتمال القمر خلال الأشهر الأخرى، لكن ما يميز قمر الغزال هو اللون البرتقالي الناتج عن تأثير الغلاف الجوي للأرض، ولا يعتبر قمر الغزال له التأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرة المد والجزر.

متى يظهر القمر الغزال

يظهر قمر الغزال في منتصف شهر يوليو من كل عام (بين 13 و 14 يوليو)، مع اكتمال اكتمال القمر في الشهر الهجري، وهناك أسماء أخرى لذلك القمر أبرزها قمر الرعد، بسبب العواصف الرعدية المتكررة في أوائل الصيف. في أوروبا، يطلق عليها اسم “قمر القش”، بالتزامن مع موسم حصاد التبن، أو أيضًا قمر الحبوب في المملكة المتحدة.

ما هو القمر العملاق

على الرغم من أن قمر Gazelle هو قمر عملاق يبدو أكبر من حجمه في هذا الوقت من العام – منتصف يوليو، إلا أنه ليس القمر الوحيد خلال العام. وهناك أقمار عملاقة أخرى مثل ظاهرة قمر الزهرة التي تحدث في مايو من العام، وظاهرة قمر الفراولة الذي يأتي في يونيو، وهناك أيضًا ظاهرة قمر الحفش في أغسطس.

بهذا ننهي مقالاً عن سبب تسمية قمر الغزال بهذا الاسم، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم موضعا مفيدا وأن نكون قد أحطانكم بكل المعلومات التي تبحثون عنها في هذا الموضوع .