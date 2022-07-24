لماذا صنفت الصحة العالمية جدري القرود حالة طوارئ عالمية

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر أمس، بعد إعلانها رسميًا حالة طوارئ صحية بسبب تفشي فيروس جدري القرود.

أعلى مستوى تنبيه

إن فرض حالة طوارئ صحية عالمية هو أعلى مستوى تأهب للمنظمة، حيث يتم استخدامه فقط في حالات الكوارث والأوبئة العالمية.

وبحسب المنظمة، أطلق مديرها العام، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أعلى مستوى من التأهب ضد جدرى القرود، معلنا الفيروس حالة طوارئ صحية عالمية، بعد انقسام داخل المنظمة.

وعزا جبريسوس سبب الإعلان إلى حقيقة أنه تم تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إصابة بجدرى القرود في 74 دولة، فضلاً عن وفاة 5 أشخاص نتيجة تفشي المرض.

مجازفة معقولة الى حد ما

وشدد في مؤتمر صحفي يوم السبت على أن لجنة الطوارئ لم تتمكن من التوصل إلى توافق حول ما إذا كان ينبغي تصنيف تفشي مرض جدري القرود على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، مؤكدا أن تفشي المرض انتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة دفعه إلى اتخاذ قرار بشأن ذلك. إنه مصدر قلق دولي.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقيم خطر الإصابة بجدري القرود على أنه معتدل على مستوى العالم وفي جميع المناطق باستثناء المنطقة الأوروبية، حيث تم تقييم الخطر على أنه مرتفع.

وأشار جبريسوس إلى أنه لا يوجد حاليا سوى حالتين صحيتين أخريين هما جائحة كورونا والجهود الجارية للقضاء على شلل الأطفال.

الاعلان الثاني في وقت قصير

يعد إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية لتفشي مرض جدري القردة ثاني إعلان من نوعه في فترة قصيرة، بعد تصنيف الفيروس التاجي على أنه “كوفيد -19” في عام 2022.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مسؤول عن إعلان حالة الطوارئ الصحية، بناءً على توصيات لجنة الطوارئ.

تم اكتشاف جدري القرود في البشر عام 1970 ويعتبر أقل خطورة ومعدية من الجدري الذي تم القضاء عليه في عام 1980، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

جدري القرود هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى، على الرغم من وجود علاجات فعالة له، كما أن فرص الإصابة بمرض خطير أو الوفاة نتيجة للعدوى هي قليل.

تشمل أعراض جدرى القرود ما يلي

– الحار

– صداع.

ألم عضلي.

– ألم في الظهر.

تورم الغدد الليمفاوية.

– التعب والإرهاق.

ثم يظهر طفح جلدي على الوجه واليدين والقدمين.

كيف ينتقل جدرى القرود

ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للتلامس مع حيوان أو إنسان مصاب بالفيروس أو بالسوائل والإفرازات.

يمكن أن يحدث الانتقال بين الإنسان والحيوان في البعض عن طريق خدش الحيوان المصاب.

يحدث الانتقال من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ التنفسي، أو الاتصال الجسدي مع شخص تظهر عليه الأعراض، أو ملامسة الأسطح الملوثة والأشياء الشخصية.