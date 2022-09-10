لماذا طلب الملك تشارلز من هاري عدم قدوم ميغان أثناء احتضار الملكة إليزابيث

El periódico británico “The Sun” reveló que el rey Carlos le pidió al príncipe Harry que no trajera a su esposa, Meghan Markle, al castillo de Balmoral el jueves, ya que los miembros principales de la familia real fueron a estar con la reina ” يحتضر”.

وأضافت أن الملك تشارلز علم من خلال إعلان أن هاري وميغان سيسافران إلَّى بالمورال، لكن الأمير هاري، أثناء وجوده فِيْ Frogmore Cottage، تلقى مكالمة من والده يطلب منه عدم إحضار ميغان.

وعزا مصدر للصحيفة البريطانية أن الملك تشارلز أخبر هاري أنه ليس من الصواب ولا من المناسب أن تكون ميغان فِيْ بالمورال فِيْ مثل هذا الوقت الحزين. ولوحظ أن كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليان لن تحضر أيضا، وأن الحضور يجب أن يقتصر على أقرب أسرة.

وأشار تشارلز إلَّى أن ميغان لن تكون موضع ترحيب، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. فِيْ غضون ذلك، ذكرت صحيفة التلغراف أن هاري لم يتم استدعاؤه فِيْ البداية عَنّْدما توجه كبار أعضاء العائلة المالكة إلَّى بالمورال، مثل شقيقه الأمير ويليام، لأسباب دستورية.

بالصدفة، كان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل فِيْ بريطانيا أثناء الإعلان عَنّْ تدهُور صحة الملكة إليزابيث، قبل وفاتها عَنّْ عمر يناهز 96 عامًا ؛ ما كان بلا شك “صدمة” عاطفِيْة مؤلمة عبر المحيط الأطلسي تم إنقاذها من خلال تدهُور صحة الملكة.

كان دوق ودوقة ساسكس هاري وميغان، المنفصلين عَنّْ معظم أفراد العائلة المالكة، فِيْ بريطانيا من مكان إقامتهم فِيْ كاليفورنيا ؛ كان عليهم القيام بمهمة خيرية فِيْ لندن قبل العودة إلَّى الولايات المتحدة مع أطفالهم.

عَنّْدما قال المتحدث باسم هاري وميغان فِيْ البداية إنهما سيسافران إلَّى بالمورال للانضمام إلَّى العائلة المالكة، كان هناك بعض الارتباك لأن الزوجين من غير المرجح أن يلتقيا بأقارب مقربين فِيْ وقت حزن شخصي.

ولكن بعد ذلك تم التأكيد على أن هاري سيسافر بمفرده ووصل بالفعل إلَّى منزل جدته فِيْ الساعة 752 مساءً حيث كان لا يزال على متن الطائرة عَنّْدما تم تأكيد وفاته.

كَمْا علق أحد أفراد العائلة المالكة قائلاً “من الصعب جدًا قضاء الكثير من الوقت مع شخص تعرفه على وشك نشر كتاب عَنّْك”.

وأضاف آخر “أعتقد أن رد الفعل العام على سلوك هاري وميغان كان بالتأكيد صادقًا”.