لماذا فشلت العقوبات على روسيا

▶ “frameeborder =” 0 “allow =” التسارع ؛ تشغيل تلقائي؛ الوسائط المشفرة جيروسكوب؛ picture-in-picture “allowfullscreen title =” لماذا فشلت العقوبات المفروضة على روسيا | عمل + مع محمد الزمزمي “>

على الرغم من أنها الأكبر على الإطلاق، فلماذا فشلت العقوبات الغربية ضد روسيا وهُو محور برنامج “بزنس +” من العرب اليوم نيوز.

“بيزنس +” تناقش قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود رغم فرض الغرب بقيادة الولايات المتحدة أكبر حزم العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة فِيْ التاريخ، بأكثر من 11 ألف عقوبة على شركات ومؤسسات روسية. والبنوك والأفراد والقادة.

وسلط الحادث الضوء على الخطوات التي اتخذتها روسيا لحماية اقتصادها من الدمار. منذ عام 2014، اتبعت سلسلة من الإجراءات لجعل اقتصادها “مناهضًا للعقوبات”، بما فِيْ ذلك الاكتفاء الذاتي فِيْ معظم السلع الغذائية، ورفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وربط قيمة الروبل الروسي بالذهب، وخطوات أخرى تم الاستيلاء عليها من قبل روسيا. ستحافظ على العملة والاقتصاد الروسي ككل.

وتتناول الحلقة تفاصيل استغلال روسيا كأكبر مصدر للغاز الطبيعي فِيْ العالم وثاني أكبر مصدر للبترول، للضغط على أوروبا، حيث تعتمد أوروبا على الغاز الروسي فِيْ 40٪ من احتياجاتها.

“بيزنس +” هُو برنامج اقتصادي أسبوعي يرصد التطورات وآخر المستجدات فِيْ القطاعات الاقتصادية المؤثرة.