لماذا فقد محمد الشناوي بريقه

خلال الساعات القليلة الماضية، بدأت جماهير الأهلي في حالة استغراب كبيرة من تراجع مستوى حارس الفريق، متسائلين لماذا فقد محمد الشناوي تألقه

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك فوزا مثيرا على منافسه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي كأس مصر.

وسجل هدفي الزمالك أحمد السيد زيزو ​​والإمام عاشور، فيما سجل هدف الأهلي الوحيد حسام حسن.

توج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه، محققًا ثنائية الوطن بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.

خطأ فادح للشناوي ضد الزمالك …

ارتكب حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي خطأ فادحا أمام الزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2022.

وانحرف الشناوي عن مساره بعدما تصدى له التونسي سيف الدين الجزيري ليسجل الهدف الأول للأبيض.

وأحرز الزمالك الهدف الأول في مرمى الأهلي أحمد السيد زيزو ​​في الدقيقة السادسة من المباراة.

لماذا فقد محمد الشناوي لمعانه

نستعرض في هذا التقرير الأسباب التي أدت إلى التساؤل لماذا فقد محمد الشناوي لمعانه مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية

السبب الأول الغطرسة التي أصابته في المرحلة الأخيرة، بعد الإشادة التي تلقاها من جماهير الأهلي.

تسبب هذا في خلق الكثير من المشاكل مع زملائه داخل جدران Red Genie بسبب ردود أفعاله العديدة ضدهم في الاجتماعات.

ونتيجة لذلك، سقط محمد الشناوي في موقع حراسة مرمى الأهلي، مما أدى إلى العديد من الأخطاء الساذجة خلال المواجهات القليلة الماضية.

أزمة وكيله تجعله في مأزق

وتفاجأ محمد الشناوي في الأيام الأخيرة بقرار محكمة أصدرته محكمة الاستئناف ضده بمصادرة ممتلكاته.

وسبب ذلك عدم دفع مبلغ يصل إلى مليون و 650 ألف جنيه لوكيله السابق وليد عبد الهادي.

وذكرت تقارير صحفية أن أسرة حارس الأهلي أبلغته بوصول بلاغ لمنزله للاستيلاء على أملاك منزله بمنطقة التجمع الخامس.

أوضح وليد عبد الهادي هذا الأمر، حيث أكد أنه كان وكيلًا للشناوي عندما انضم إلى صفوف بتروجيت لصالح الأهلي في عام 2016.

ووقع اللاعب عقدًا مدته 5 سنوات بقيمة 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يحق له الحصول على عمولة بنسبة 10٪ تعادل 1.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى شرط جزائي قدره 50 ألف جنيه.

مشاكل عائلية

أوضح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الحالي والإعلامي، السبب الرئيسي وراء تراجع مكانة محمد الشناوي.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “كان سببًا كبيرًا لفوز الأهلي بالعديد من البطولات”.

وأضاف “بالأمس حصل على أفضل لاعب في القارة الأفريقية، ومن الطبيعي أن يرتكب أي حارس مرمى خطأ، لكننا لم نقض عليه”.

وتابع “وهذا بسبب حبي لحارس مرمى يمثل فريق بلادي وحارس أساسي في حياتي، لم أره سيئًا مع الزمالك”.

وقال “أعرف أيضًا أن المرحلة الأخيرة مرت بمشاكل عائلية كبيرة، وفي النهاية لاعب كرة القدم إنسان يستحق كل الاحترام وسيعود أفضل مما كان عليه”.