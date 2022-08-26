لماذا قرر النفِيْعي الرحيل عَنّْ الأهلي.. “اعتداءات وألفاظ مشينة”

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفِيْعي، على وشك مغادرة النادي رسمياً، خلال الساعات القليلة المقبلة.

كشف الإعلامي فهد المري، اليوم الجمعة، عَنّْ رحيل رئيس النادي الغربي. ومن المقرر قريبا إعلانا رسميا عَنّْ القرار.

اقرأ أيضا

“هل البليحي على وشك الانتصار بعد كارثة الخليج” .. وراء الكواليس التي تهز الهلال

قرار تاريخي “يغير” مستقبل الأهلي .. مفاجأة 2022 المدوية

حمدالله يهدد الاتحاد … والهِيْلي يكشف حَقيْقَة “عودة” فهد المولد

يعيش الراقي أزمة إدارية وفنية ومالية كبيرة. وقد أدى ذلك إلَّى هبوط فريق كرة القدم، لأول مرة فِيْ تاريخه، إلَّى “الدوري الأصفر”.

السر وراء القرار “المفاجئ” لقيادة الأهلي .. !!

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، سر الرحيل “المتوقع” عَنّْ مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم تمسك الأعضاء بمناصبهم خلال الفترة الماضية.

وقال البدر فِيْ تصريحات متلفزة إن العديد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي شعروا بـ “الغضب” بعد تعرضهم للإهانات والكلمات البذيئة من قبل جماهِيْر الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة القيصومة.

أنظر أيضا

الهلال يبيع نجمه ويضم الثنائي الاتحاد والشباب. قرار الأحد القادم

معمر “يستغني” عَنّْ الثلاثي الفائز .. ويحسم الصفقة الخامسة رسمياً

أسرار وقف فهد المولد .. “من المرض إلَّى مفاجأة الهلال وانتصاره”.

“الاتحاد للشباب ديو” … المعاملة بالمثل والتنازلات بين البلدين

وسقط الأهلي فِيْ فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام نادي القيصومة، فِيْ أول ظهُور تاريخي له فِيْ “الدوري الأصفر”، فِيْ منافسات الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن بعض المشجعين حاولوا مهاجمة لوحة النفِيْعي خلال المباراة. لذلك تم اتخاذ قرار المغادرة “بشكل جماعي”.