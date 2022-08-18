لماذا قفزت أسعار النفط بنحو 3%

ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمائة اليوم الخميس .. وإليكَمْ الأسباب

البيانات القوية عَنّْ استهلاك الوقود فِيْ الولايات المتحدة والانخفاض المتوقع فِيْ الإمدادات الروسية فِيْ أواخر العام عوّضت المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يضعف الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار أو 2.6 بالمئة إلَّى 96.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 1541 بتوقيت جرينتش. كَمْا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.16 دولار أو 2.5 بالمئة إلَّى 90.27 دولار للبرميل.

وصعدت الأسعار أكثر من واحد بالمئة فِيْ الجلسة السابقة رغم انخفاض خام برنت خلال تلك التعاملات إلَّى أدنى مستوى له منذ فبراير شباط.

تراجعت العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ركز المستثمرون على البيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف من ركود محتمل قد يضر بالطلب على الطاقة.

قفز تضخم أسعار المستهلك فِيْ بريطانيا إلَّى 10.1٪ فِيْ يوليو، وهُو أعلى مستوى منذ فبراير 1982، مما زاد الضغط على الأسر.

ظل إنتاج المصافِيْ فِيْ الصين ضعيفًا فِيْ يوليو، حيث أدى الإغلاق الصارم لفِيْروس كورونا وضوابط تصدير الوقود إلَّى كبح الإنتاج.

دعمت أسعار الخام ببيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت انخفاضًا فِيْ المخزونات الأمريكية بمقدار 7.1 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 12 أغسطس، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل، فِيْما بلغت الصادرات خمسة ملايين برميل يوميًا، أعلى مستوى على الإطلاق. .

ويحذر محللون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المحمول بحرا ابتداء من ديسمبر كانون الأول وعلى واردات المنتجات مطلع العام المقبل قد يخفض الإمدادات بشكل حاد ويرفع الأسعار.

لكن فِيْ الوقت الحالي، بدأت روسيا فِيْ زيادة إنتاج النفط تدريجياً بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين، مما دفع موسكو إلَّى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025، حسبما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز.

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 38 فِيْ المائة هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى ارتفاع صادرات النفط، وفقًا للوثيقة، مما يشير إلَّى أن الإمدادات من البلاد لم تتأثر بالقدر الذي توقعته الأسواق فِيْ البداية.