لماذا قفز التضخم الأمريكي عَنّْد قمة 40 عاما.. إليك الإجابة

لم يكن صانعو السياسة المالية والنقدية فِيْ الولايات المتحدة يتوقعون ارتفاع التضخم فِيْ يونيو إلَّى هذه المستويات، مما يشكل تحديًا لكبح جماح أسعار المستهلكين.

يوم الأربعاء، قال المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل إن مؤشر أسعار المستهلك فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو على أساس سنوي، مرتفعًا من 8.6٪ فِيْ مايو السابق.

وبالعودة إلَّى معرفة الأسباب التي دفعت بمعدلات التضخم إلَّى هذه المستويات المرتفعة، نرى أن عدة عوامل متتالية ومتزامنة تسببت فِيْ هذه القفزة فِيْ أسعار المستهلك، وبلغت ذروتها فِيْ نوفمبر 1981.

السبب الأول هُو حزم التحفِيْز التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية خلال جائحة كورونا، بقيمة تزيد عَنّْ 6 تريليونات دولار، وهِيْ أموال يتم امتصاصها بشكل طبيعي من قبل السوق المحلي، لكن الأمر استغرق أكثر من عامين لتحقيق ذلك. .

تراكَمْ الأفراد والشركات الأمريكية النقد بسبب حزم التحفِيْز وتراجع الاستهلاك فِيْ عامي 2022 و 2022، وعَنّْدما حان وقت الإنفاق، كان الطلب على الإنفاق كبيرًا.

والسبب الثاني هُو زيادة الطلب العالمي وتقلب سلاسل التوريد العالمية مما أدى إلَّى ندرة السلع وزيادة أسعارها وهُو ما حدث منذ الربع الثالث من عام 2022.

والسبب الثالث هُو الأزمة الروسية الأوكرانية، التي فاقمت أزمات تقلب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع التي تقودها جميع أنواع الطاقة (كهرباء، وقود، نفط، غاز طبيعي)، وكذلك أسعار المواد الغذائية.

أدى استمرار تراكَمْ سلاسل التوريد والطلب الاستهلاكي المرتفع على السلع إلَّى ارتفاع الأسعار ؛ ارتفع المتوسط ​​الوطني للغالون من البنزين فوق 5 دولارات الشهر الماضي.

على الرغم من انخفاض أسعار البنزين منذ ذلك الحين، لا توجد إجابة واضحة حول متى ستنخفض التكاليف الإجمالية، مما يترك الأمريكيين يشعرون بالضغط فِيْ جيوبهم فِيْ هذه الأثناء.

أصبح ارتفاع أسعار البنزين أحد أكثر الطرق شيوعًا التي يشعر بها الناس بالتضخم فِيْ حياتهم اليومية. فِيْ بعض أجزاء البلاد، لا سيما على الساحل الغربي، لم يكن من غير المألوف العثور على البنزين أعلى بكثير من 5 دولارات أو حتى 6 دولارات للغالون فِيْ يونيو.

المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المنازل وارتفاع الإيجارات جعلت الاقتصاديين قلقين بشأن ما إذا كانت زيادة التكلفة ستستمر حتى بعد انتهاء جائحة فِيْروس كورونا.

إن ألمع المخاوف هِيْ عدم قدرة أدوات الاحتياطي الفِيْدرالي على كبح التضخم، حيث نفذ بنك الاحتياطي الفِيْدرالي ثلاث زيادات فِيْ أسعار الفائدة ويتجه نحو أربع زيادات أخرى بحلول نهاية هذا العام.

كَمْا أن محاولات البيت الأبيض لتهدئة أسواق الطاقة، بإفراج أكثر من مليون برميل من النفط يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر منذ بداية نيسان الماضي، لم تنجح.

لكن أسعار الوقود، على وجه الخصوص، أصبحت قضية اقتصادية وسياسية محفوفة بالمخاطر لإدارة بنك الاحتياطي الفِيْدرالي وإدارة بايدن، التي تستعد لانتخابات التجديد النصفِيْ فِيْ عدة أشهر.

أيضًا، تواجه العائلات فِيْ جميع أنحاء البلاد ارتفاعًا فِيْ الأسعار فِيْ متجر البقالة، وقد يشهد المستهلكون هناك المزيد من النقص إذا تسبب الُغُزو الروسي فِيْ نقص واسع النطاق فِيْ القمح والذرة وغيرها من المواد خلال الفترة المقبلة.

رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية فِيْ يونيو الماضي، وهُو أكبر ارتفاع منذ عام 2000. وستؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلَّى إبطاء الاقتصاد وزيادة تكلفة اقتراض الأموال.