لماذا لا تكسى الكعبة بغير اللون الأسود؟، من المتعارف عليه منذ زمن طويل ان الكعبة يتم كسوتها باللون الأسود، فلماذا لا تكسى الكعبة بغير اللون الأسود؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم من خلال مقالنا في موقع العرب اليوم، تابعونا.

لماذا لا تكسى الكعبة بغير اللون الأسود؟

من المعروف منذ زمن قديم انه يتم كسوة الكعبة المشرفة باللون الأسود فهو من الألوان الملكية المحببة الجميلة، وهذا اللون هو المتعارف عليه في زماننا هذا وزمن ما سبقونا، ولكن قديما كانت تكسى الكعبة بالعديد من الألوان وبعدما جاء الناصر العباسي فكساها باللون الأسود الديباجي، واستمرت بعد ذلك بكسوتها السوداء حتى أواننا هذا، فقد جاء عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في أخبار مكة: “أن الكعبة كانت تكسى بالأبيض والأسود والأخضر والأصفر، إلى أن جاء الناصر العباسي فكساها ديباجا أخضر ثم كساها ديباجا أسود، فاستمر إلى الآن”.

هل كان غطاء الكعبة بلون آخر غير الأسود

كان في بداية الزمان يتم غطاء الكعبة بالعديد من الألوان منها اللون الأصفر واللون الأخضر واللون الأبيض وغيره العديد من الألوان، حيث أنه لم يرد في الاسلام كسوة الكعبة بلون محدد، وقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن جاء بعدهم من الخلفاء يستخدمون جميع الألوان سواء في لباسهم، أم ألويتهم، أم راياتهم.

من ماذا يصنع غطاء الكعبة

تكسى الكعبة بأفضل الاقمشة منذ زمن النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يتم صناعتها في مصانع خاصة في العراق وجمهورية مصر العربية ومكة المكرمة، وكانت تكسى بالوصائل، وهي عبارة عن ثياب من اليمن، وأيضا يتم كسوتها بمواد أخرى والوان أخرى وتعتبر مادة الوصائل التي يتم كسوة الكعبة بها من يتم استيرادها من اليمن، وايضا يطلق عليها اسم الانطاع، وهي عبارة عن ثياب يمنية من الأدمة والبرود.

ما هو لون خط الآيات المكتوبة على غطاء الكعبة

اللون المخصص لغطاء الكعبة هو اللون الذهبي والفضي ويتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة كل فترة بعد الأعياد والمناسبات، وبالتحديد في التاسع من ذي الحجة ولكن تبقى الآيات القرآنية مكتوبة كما هي ولا يتم تبديلها بأي آيات او تغييرها.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن لماذا لا تكسى الكعبة بغير اللون الأسود؟، نتمنى أن ينال المقال على اعجابكم.