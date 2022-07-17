لماذا لا نخسر الوزن حتى عند اتباع الحمية الغذائية إليكَمْ أشهر الأسباب

اخسر الوزن مع النظام الغذائي.عادة ما يكون فقدان الوزن الزائد أمرًا سهلاً فِيْ الفترة الأولى من اتباع نظام غذائي، ولكن بعد فترة يصبح من الصعب إنقاص الوزن حيث يقاوم الجسم فقدان الوزن، ولكن هناك العديد من الأسباب لعدم إنقاص الوزن على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي. . رجيم، ما هِيْ أسباب عدم إنقاص الوزن

أسباب عدم إنقاص الوزن باتباع نظام غذائي

عدم ممارسة الرياضة

إتباع أي نوع من التمارين الرياضية مهم خلال فترة إنقاص الوزن لتحفِيْز حرق الدهُون المتراكَمْة فِيْ أجزاء مختلفة من الجسم وفِيْ نفس الوقت الحفاظ على كتلة العضلات، نجد أن بعض التمارين لا تلتزم بنظام غذائي صحي، لذلك عليك لن تلاحظ أي خسارة فِيْ الوزن بالتأكيد.

تناول السكريات والكربوهِيْدرات

من الصحيح التوقف عن تناول الكثير من السكريات أثناء النظام الغذائي، فهناك أنواع من السكريات يصعب حرقها وتزيد من السعرات الحرارية، فمثلاً تلك الموجودة فِيْ العصائر الطبيعية أو المشروبات السكرية تقلل من معدل فقدان الوزن. يجب تناول السكريات يوميًا بالإضافة إلى الكربوهِيْدرات، فكلما انخفض الوزن كلما كان ذلك أسرع وأسهل.

قلة النوم

إذا لم ننام وقتًا كافِيًْا وفقًا لاحتياجات الجسم، فهناك احتمال كبير أننا سنصاب بالسمنة، سواء كانت المجموعة المصابة أكبر أو أصغر سنًا، بسبب تأثير هرمون الكورتيزول.

الكثير من السعرات الحرارية

الاعتقاد الشائع بأن تقليل كَمْية الطعام لإنقاص الوزن خاطئ والاعتقاد الصحيح هُو تقليل كَمْية السعرات الحرارية لأنه أهم شيء عالي السعرات الحرارية، يجب مراعاة كَمْية السعرات الحرارية فِيْ الطعام أولاً.

كَمْية قليلة من الماء

الماء يسرع من معدل الحرق فِيْ الجسم، خاصة إذا تم تناوله قبل الأكل بنصف ساعة، فمن ناحية يسبب الشبع، ومن ناحية أخرى يحسن معدل الحرق، بالإضافة إلى قدرة الماء على تحفِيْز الجسم. عملية احتراق تصل إلى 30٪ بدون وجود ماء.