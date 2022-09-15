لماذا لم تركب ميغان ماركل مع كيت ميدلتون خلال نقل نعش الملكة إليزابيث

تساءل الكثيرون عَنّْ سبب منع ميغان ماركل من السفر فِيْ السيارة التي شارك فِيْها صهرها، كيت ميدلتون، فِيْ نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية من قصر باكنغهام إلَّى قاعة وستمنستر.

وصل نعش الملكة يوم الأربعاء إلَّى قاعة وستمنستر فِيْ موكب مهِيْب، حيث تجمع عشرات الآلاف من المواطنين البريطانيين لتحية الملكة التي وافتها المنية قبل أيام عَنّْ عمر يناهز 96 عامًا.

سيارتان منفصلتان تنقلان كيت وميغان.

علق كثير من الناس على سبب عدم سفر ميجان بنفس السيارة التي تسافر بها كيت والملكة كونسورت، كاميلا، أثناء مشاركتهما فِيْ حفل نقل التابوت، لتوضيح، بحسب موقع “بيج سيكس”، أن الملكة الملكية أجبرت المحكَمْة دوقة ساسكس على أخذ مركبة منفصلة من سيارة كيت ميدلتون.

وأضاف الموقع أن ميغان، 41 عامًا، ركبت نفس سيارة زوجة الأمير أندرو، صوفِيْ، كونتيسة ويسيكس، بينما كانت كيت، 40 عامًا، مع زوجة الملكة كاميلا، لأنها الآن أميرة ويلز وزوجة الأمير. أمير. وليام، المرشح الأول لخلافة العرش البريطاني، بعد والده الملك تشارلز.

فِيْ الواقع، وصلت ميغان وكيت فِيْ سيارات منفصلة، بينما سار الملك تشارلز الثالث (73 عامًا) وويليام (40 عامًا) وهاري وأخوة الملك الثلاثة، الأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد، خلف التابوت.

تم نقل التابوت من قصر باكنغهام إلَّى القاعة الكبرى (قاعة وستمنستر)، وهِيْ أقدم جزء من مبنى قصر ويستمنستر الذي يضم البرلمان، حيث سيوضع التابوت هناك لمدة أربعة أيام استعدادًا لجنازة 19 سبتمبر. .

على الرغم من أن علاقتهما متوترة حاليًا، سار الشقيقان ويليام وهاري جنبًا إلَّى جنب، وهُو مشهد يستذكر الصورة التي كانا عليها عَنّْدما توفِيْت والدتهما الأميرة ديانا فِيْ عام 1997.

المصالحة بين وليام وهاري

قال مصدر ملكي حصريًا لـ Big Six قبل أيام قليلة “نحن جميعًا ممتنون للغاية، كلا الطرفِيْن (الأمراء وليام وهاري) وضعوا كل شيء جانبًا من أجل الملكة”، وسط تقارير تفِيْد بأن هناك جهُودًا فِيْ الوقت الحاضر استكَمْال المصالحة بين الأميرين الشابين قريباً.

ولدى وصول التابوت حمله الحراس الملكيون ووضعوه بعَنّْاية على طاولة خشبية ليقدم الجمهُور تعازيهم فِيْ وفاة الملكة الراحلة حتى مَوعِد الجنازة المقرر إجراؤها فِيْ التاسع عشر من هذا الشهر. سبتمبر.