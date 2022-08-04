تساءل الكاتب هاني الظاهري عما إذا كانت الصين قد خسرت معركة الكرامة السياسية التي خسرتها مع واشنطن بعد أن فشلت في تنفيذ أي تهديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

جاء ذلك في مقال للكاتب هاني الظاهري نشرته صحيفة عكاظ اليوم الخميس بعنوان “سر روسي لماذا لم تقصف الصين طائرة بيلوسي” والتي تقول ما يلي

هل كانت الدوائر السياسية في الولايات المتحدة متأكدة تمامًا من أنه لن يحدث شيء، وأن التحذير الصيني الأخير لا يعني شيئًا في الواقع، فهل أعطت بيلوسي الضوء الأخضر لزيارة تايوان، بينما تمسك العديد من الأمريكيين بقلوبهم خوفًا حرب عالمية ثالثة على ما اعتقدوا أنه حماقة جديدة ارتكبتها إدارة بلادهم في وقت خطير

الجواب على الروس

في الثقافة الشعبية الروسية، هناك مثل شائع أو مقولة كوميدية تستخدم كمفارقة في المقاهي والمآدب، وهي Последнее китайское предупреждение، مما يعني آخر تحذير صيني عند اندلاع قتال أو تحد، ويقوم أحد الأطراف بتهديدات قوية دون أن يكون قادرًا. لتنفيذها أو عدم القتال.

هذا المثل الروسي المشهور عمره أكثر من 50 سنة فما هو تاريخه ومن أين أتى

في الواقع انتشر هذا المثل الشعبي داخل الاتحاد السوفيتي خلال الستينيات، معلقًا على التحذيرات الصينية للولايات المتحدة بشأن تايوان منذ ذلك الوقت، تلك التحذيرات التي بدأت في عام 1958 م عندما أصدرت الصين آخر تحذير صيني لأول مرة بسبب تحليق طائرات حربية أمريكية فوق مياهها الإقليمية، وتسببت في مئات التحذيرات بنفس الوصف، وهو الإنذار الأخير دون أي عمل عسكري في مواجهة الاستفزازات الأمريكية، والتي قامت من أجلها سفينة حربية تابعة لواشنطن بتسيير دوريات عسكرية في بحر الصين الشمالي عام 1962. أصدرت الصين 3 إنذارات متتالية، كلها مع وصف التحذير الأخير دون أي عمل عسكري بعده بحلول عام 1964 م. بلغ عدد التحذيرات الصينية الموجهة لواشنطن حوالي 900، بحسب ويكيبيديا الروسية.

كيف يفكر السياسي الصيني !

إذا كانت الحكمة السياسية تقتضي عدم تورط الدولة في حروب مع دول قوية أو كبيرة رغم وجود قدرات عسكرية قادرة على منافسة الخصم، فيمكن وصف السياسي الصيني بأنه الأكثر حكمة في العالم، فالصينيون هم تجار بالفطرة. . وهم يعرفون جيدًا معنى المنفعة الاقتصادية الدائمة، مهما كانت. الظروف السياسية، وهذا ما دفع الصين إلى الدخول في السباق على لقب القوة الاقتصادية العظمى خلال ثلاثة عقود فقط، رغم أن عمرها 60 عامًا. المحاولات الغربية القديمة لاستفزازها وجرها إلى حرب عسكرية.

على عكس السياسيين الروس، تؤمن النخب السياسية في الصين إيمانًا عميقًا بمبدأ كونها أصغر شريك سياسي للغرب في مقابل المكاسب الاقتصادية للشريك الأكبر. لذلك فهم يتعاملون مع السياسة بلغة التاجر وليس الجيش أو المحارب.

دائمًا ما يعلن التاجر عما يصفه بأنه آخر فرصة للحصول على خصومات، ومع ذلك طوال حياته التجارية استمر في تقديم خصومات وعروض أقوى مما وصفه بالفرصة الأخيرة لمواصلة جني الأرباح دون الكلمات التي لا تعني شيئًا بالنسبة له. وهذه هي بالضبط الطريقة التي تحبها النخب السياسية في الصين.

الثقافة الشعبية (السياسة)

من هذا يمكننا أن نفهم أن الرابح الأكبر من عدم قصف طائرة بيلوسي هو الصين نفسها، وأن الرابح الأكبر إذا قصفت الصين الطائرة هي روسيا، التي ستكون أسعد دولة في العالم للأمريكيين لخوض الحرب بقوة عظمى. مثل الصين، وربما يفسر هذا كيف ترتبط الثقافة الشعبية الروسية غالبًا بالرغبات السياسية الروسية،

وأحيانًا يمكن أن تكون الأقوال والأقوال الشعبية صناعة استخبارات دون أن يدركها الناس، إذا كان الصينيون هو أكثر رجال الأعمال في العالم، فيمكن أن يكون الروسي هو الشخص الأكثر ذكاءً في العالم، وهذا لا علاقة له بالسوء على مدار العام. سنوات.