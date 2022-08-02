لماذا لم يتم “تهبيط” الاتحاد فِيْ قضية حمد الله.. مفاجأة قانونية

رغم عقوبات لجنة الاحتراف السعودية، فِيْ قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، أفلت نادي الاتحاد من “الهبوط” من فريق كرة القدم الأول، إلَّى الدوري الأصفر.

وكشفت “المهنية” عَنّْ 4 عقوبات رسمية فِيْ حالة الفوز. اعلاه ايقاف حمدالله “4 اشهر”، والحرمان من تعاقدات نادي الاتحاد فِيْ الشتاء المقبل ميركاتو.

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عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

وتوقعت بعض التقارير الصحفِيْة “سحق” نادي الاتحاد .. لوجود تحريض مباشر من ضباط العميد ضد النجم المغربي ضد النصر.

– فلماذا لم يكن نادي الاتحاد “محاطًا” !

وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، عَنّْ سبب عدم إصدار أي قرار من لجنة الاحتراف بـ “إحالة” نادي الاتحاد إلَّى دوري الدرجة الأولى الأصفر.

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وكشف الشيخي فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، أن اللجنة المهنية ليس لها اختصاص معاقبة الاتحاد ؛ بـ “التحريض” لن تقترب منه.

وأشار المحامي الرياضي إلَّى أن التحقيق فِيْ تهمة “التحريض” من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”.