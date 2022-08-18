لماذا لم يسترد أبوجبل الأموال التي تسلمها من النصر؟.، في الآونة الاخيرة قدم اللاعب أبو جبل شكوى قضائية ضد فريق النصر السعودية، وذلك ليسترد كافة أمواله الخاصة به من النادي، وقد وضح في بيان له عبر صحيفة رياضية قبل ساعات، حول تفاصيل عدم استرداد الأموال التي تسلمها من فريق النصر، و سنتعرض كافة تفاصيل قضية أبو جيل والنصر السعودي.

قضية أبو جبل والنصر السعودي

قام منتخب النصر بتوقيع عقد مع اللاعب أبو جبل ومدة صلاحية العقد سنتين يتضمن دفع 4 مليون دولار، ولكن تراجع منتخب النصر من توقيع العقد مع اللاعب أبو جيل، وذلك بحجة تدني مستواه الرياضي، مما قام اللاعب أبو جبل برفع قضية ضد منتخب النصر السعودي، ويطالب بكافة حقوقة، وقد برر منتخب النصر تراجعه عن العقد بأن أبو جبل تحايل عليهم بتقديم معلومات مغلوطة، وهذا سبب في إبطال العقد معه.

لماذا لم يسترد أبوجبل الأموال التي تسلمها من النصر

أكد نواف المهدي في تصريح له مع أحدى الصحف الرياضية حول عدم استرداد يسترد أبوجبل الأموال التي تسلمها من النصر، وبين بأن اللاعب محمد أبو جيل قد وقع عقده مع نادي النصر السعودي، ولكن تم التراجع عن العقد وذلك بعد التعاقد مع المدرب الكولومبي ديفيد أوسبينا، وقال نواف في تصريح له:

وعم أسباب عدم إعادة أبو جبل الأموال التي تسلمها فرد وكيله: “لماذا لا يدفع نادي النصر قيمة العقد كاملًا للاعب، فنحن لدينا عقد متكمل الأركان والأطراف وموثق من جانب الطرفين ويستدعي الالتزام منهما ونادي النصر تراجع عن التعاقد”.

رد نادي النصر على أبو جبل

رد نادي النصر على اللاعب ابو جبل حول القضية التي رفعها للمحكمة ضد نادي النصر السعودي، وقد بين في الشكوى، بأن العقد المبرم كان في شهر أغسطس لعام 2022، وتم الاتفاق على هذا الموعد، لأن العقد ينتهي مع نادي الزمالك في شهر يوليو لعام 2022، وقد أمهل نادي النصر أبو جبل تعديل الأوضاع القانونية فيه، وبعد فترة أبلم نادي النصر بعدم المجازفة بدخول عقد مع اللاعب أبو حبل لمخالفته بالإجراءات والقوانين وتم التعاقد مع لاعب أخر وهو أوسبينا الكولومبي، وأكد بأن أبو جيل لم يقم بأي معلومات صحيحة عن عقوده، وسيرفع نادي النصر دعوى ضد أبو جبل .

أصبح سؤال لماذا لم يسترد أبوجبل الأموال التي تسلمها من النصر من أكثر الأسئلة التي تم سؤلها بشكل كبير الفترة الاخيرة وذلك بسبب ان الادي النصر وقع معه عقد ولكن تراجعوا عن الصفة تم التعاقد مع المدرب الكولومبي ديفيد أوسبينا..