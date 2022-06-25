لماذا نعجز عن قتل الفيروسات

لماذا لا نستطيع قتل الفيروسات الفيروس هو قطعة من مادة وراثية ملفوفة في كيس يغزو الجسم. يدخل الخلايا ويلتصق بأجزائها (عادةً الحمض النووي) ويستخدم طاقة أجسامنا لإعادة إنتاج نفسه.

هل يمكن قتل الفيروس

لا يمكنك قتل الفيروس لأن الفيروسات ليست على قيد الحياة.

لا يمكنك قتل الفيروس، لكن يمكنك وضعه في النوم.

على سبيل المثال، إذا كنت قد أصبت بعدوى فيروسية في الماضي، فإن الفيروس لا يزال في جسمك. سيبقى كاملاً حتى تشعر بالقلق، والمرض، والتعب، وسوء التغذية، ثم يخرج ويعيد تنشيطه. ولكن يمكن أن يظهر كشيء مثل الهربس من النوع 1 أو EBV أو HPV أو CMV أو القوباء المنطقية.

ثلاثة عناصر مهمة تساعد في إزالة الفيروسات

يقلل فيتامين د من مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وفيروسات الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي

الزنك (يقلل من تكرار ومدة وشدة الفيروسات، خاصة مع القوباء المنطقية)

السيلينيوم (إذا كنت تعاني من نقص السيلينيوم، فسوف تحصل على إعادة تنشيط فيروسي أكثر بكثير)

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لماذا لا نستطيع قتل الفيروسات