لماذا يؤكد الصرامي فوز الاتحاد على النصر.. رغم قرارات الاحتراف

أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر فوز اللاعب عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد فِيْ قضيته ضد النصر.

وأعلنت لجنة احتراف وشروط اللاعبين إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. لأنه تفاوض مع الاتحاد، خلال فترة عقده المحمية، مع أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وحرم العميد من التعاقدات، فِيْ الشتاء التالي ميركاتو.

عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

وقال سعود الصرامي فِيْ تصريحات متلفزة لبرنامج “الحسد الرياضي” “عَنّْدما وردت شكوى نصرة احتوت على نقاط مختلفة مثل التحريض وسوء النية والتلاعب بالنتائج، كل هذه الأمور بعد دراسة كاملة لم تثبت. لسوء نية اللاعب أو نادي الاتحاد “.

وتابع الصرامي “الإجراء الإداري الخاطئ للنقابة هُو سبب قرار هذا المحترف، وأدى إلَّى هذه العقوبة، وما زلت أرى النقابة منتصرة”.

وأوضح الناقد الرياضي أن خطأ نادي الاتحاد، وهُو التوجيه اللفظي، كان من المفترض أن يطلبه كتبايا.