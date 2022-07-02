لماذا يتخلص أكبر صندوق تقاعد بالعالم من الأسْهُمْ الروسية.. حيازات صفرية

منذ آذار (مارس) 2022، فِيْ أعقاب تصاعد الأزمة الأوكرانية، كان صندوق تقاعد ياباني يبيع الأصول الروسية، مما جعل بعض ممتلكاته تقترب من الصفر.

تقلص حيازات السندات الروسية

وفقًا لإعلان صندوق استثمار المعاشات التقاعدية للحكومة اليابانية يوم الجمعة، 1 يوليو 2022، قام أكبر صندوق معاشات تقاعدية فِيْ العالم بتخفِيْض حيازات السندات الروسية كثيرًا ولكن لا يزال من الممكن تداولها فِيْ السوق الموازية.

قال إيجي أويدا، كبير مسؤولي الاستثمار، فِيْ التقرير السنوي لصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني إن الصندوق عالق إلَّى حد كبير فِيْ الأسْهُمْ الروسية حيث تعرض المستثمرون لقيود التداول.

وأضاف أويدا فِيْ التقرير “منذ إزالة الأصول المرتبطة بروسيا من المعايير القياسية فِيْ مارس / آذار، كانت شركات إدارة الأصول تبيعها نيابة عَنّْا، مع مراعاة سيولة السوق”.

تراجعت حيازات الصندوق من السندات الحكومية الروسية إلَّى 3.77 مليار روبل فِيْ مارس، بانخفاض 75٪ من 15.07 مليار روبل قبل عام، وفقًا للتقرير.

كَمْا يمتلك الصندوق أيضًا مبلغًا صغيرًا من سندات اليوروبوند الصادرة عَنّْ الحكومة والكيانات الروسية.

واثقل الصندوق ببعض الاسهم الروسية منها 46.1 مليون سهم فِيْ “سبيربنك” و 46.8 مليون سهم فِيْ “غازبروم” و 1.6 مليون سهم فِيْ “لوك اويل” تراجعت مقتنياتها الى الصفر تقريبا.

فِيْ نهاية مارس الماضي، امتلك الصندوق الياباني 91.2 مليار ين فقط (673 مليون دولار) من الأسْهُمْ الروسية.

تتم إدارة الجزء الأكبر من أصول JPIF بشكل سلبي “من خلال تتبع المؤشر”، مع سيطرة تلك الإستراتيجية على ما يمثل حوالي 75٪ من السندات الأجنبية وحوالي 87٪ من الأسْهُمْ الأجنبية فِيْ الصندوق.

وبلغت عوائد صندوق التقاعد الياباني على استثماراته نحو 5.4٪، أو 10.1 تريليون ين، فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ 31 مارس، بإجمالي أصول يقدر بنحو 196.6 تريليون ين.

نما الاقتصاد الروسي بنسبة 0.5٪ فِيْ 5 أشهر

فِيْ 30 يونيو 2022، أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الاقتصاد الروسي سجل نموًا بنسبة 0.5٪ فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة – فِيْ بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” – أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل نموًا فِيْ الفترة من يناير إلَّى مايو 2022، على الرغم من انخفاضه بنسبة 2.8٪ و 4.3٪ فِيْ شهري أبريل ومايو 2022، على التوالى.

وعَنّْ الأسباب الرئيسية وراء التراجع، أشارت الوزارة إلَّى قيود النقل واللوجستيات وتراجع الطلب المحلي فِيْ روسيا، بالإضافة إلَّى تصعيد العقوبات الغربية ضد روسيا.