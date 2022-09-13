لماذا يحذر “المركزي المصري” من العملات المشفرة.. قِصَّة مرعبة اسمها “بيتكوين”

حذر البنك المركزي المصري “المصريين” من التعامل بالعملات المشفرة .. ما تفاصيل ذلك التحذير وما قِصَّة العملات المشفرة فِيْ مصر

قال البنك المركزي المصري فِيْ بيان إن “العرب اليوم نيوز” تلقت نسخة منه فِيْ ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة عبر بعض المنصات الإقليمية والدولية، وهُو الأمر الذي تم بشكل ملحوظ. تمت ترقيته فِيْ الآونة الأخيرة ؛ يكرر البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة.

ويرجع ذلك إلَّى مخاطره الكبيرة، بما فِيْ ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقلب قيمته بشكل كبير واستخدامه فِيْ الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.

يتم تداول البيتكوين وبعض العملات المشفرة فِيْ مصر فِيْ نطاق سري للغاية عبر منصات خارجية ليس لها مقر فِيْ مصر، ولكن هناك وسطاء يروجون لها بقوة.

هل تصدر البيتكوين فِيْ مصر من البنك المركزي

بالإضافة إلَّى أنها ليست صادرة عَنّْ البنك المركزي المصري أو أي جهة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فهِيْ تفتقر إلَّى أي غطاء مادي يضمن استقرار العملة ويحمي حقوق المتعاملين فِيْها.

ما هِيْ عقوبة التعامل بعملة البيتكوين أو إنشاء منصة لبيعها

فِيْ نفس السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والنظام المصرفِيْ – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2022 – إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفِيْذ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عَنّْ مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك.

وفِيْ هذا السياق يؤكد البنك المركزي المصري أن التعامل داخل جمهُورية مصر العربية يقتصر على

العملات الرسمية المعتمدة من البنك المركزي المصري فقط، والبنك المركزي يدعو المتعاملين

داخل السوق المصري، كن حذرًا للغاية، ولا تتعامل مع هذه العملات عالية المخاطر.

حجم التداول على العملات المشفرة فِيْ مصر

وفقًا لإحصائيات منصات التداول العالمية فِيْ العملات المشفرة، فقد شهد التعامل بالعملات المشفرة ذروته فِيْ مصر خلال عامي 2022 و 2022، بمعدل 100٪، لكن هذا الرقم تضاعف وفقًا لتقديرات المراقبين.

وفِيْ يناير 2022، ارتفع عدد المستخدمين الجدد فِيْ مصر للعملات المشفرة بنسبة 250٪ على موقع CEX.IO البريطاني لتداول هذه العملات.

هِيْئة الرقابة المالية تحذر من البيتكوين

كَمْا حذرت هِيْئة الرقابة المالية فِيْ مصر من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية، بيتكوين، معتبرةً أنها تشكل تحايلاً على النظام النقدي الرسمي الخاضع للرقابة.

وقالت فِيْ بيان إن الهِيْئة لم تقم بترخيص أو تقنين هذه العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل معها أو استخدامها، وترى أن الدعوات لتحفِيْز المستثمرين للدخول فِيْ هذه الأنواع من تعتبر المعاملات القائمة على صعود أسواقها أو ضمان تحقيق عوائد مجزية نوعًا من التضليل الذي يخضع للمساءلة القانونية.

أسواق الاستثمار فِيْ مصر

وأكد البيان أن البورصة المصرية هِيْ البورصة المصرية، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة ببورصة النيل.

وأضافت التعديلات فِيْ قانون سوق رأس المال ستكَمْل دورتها التشريعية لتأسيس بورصات العقود الآجلة والتبادلات السلعية، وبدون ما تم ذكره بالتحديد يتطلب التشريع لممارستها.

كَمْا حذرت من أن مشغلي هذه المنصات يستهدفون المستثمرين الأفراد بالترويج لهذه الأدوات عبر الإنترنت، وانعدام الشفافِيْة وآليات الحماية للمتعاملين، خاصة أن هناك مجال واسع للاحتيال المالي، خاصة أنه لا يخضع لأية إجراءات تنظيمية. أو الأطر التشريعية.

هل البيتكوين حرام

فِيْ عام 2022، وضمن أول تعليق مصري شبه رسمي على عملة البيتكوين، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التعامل بهذه العملة ممنوع شرعاً، مؤكدة أنه لا يجوز إجراء معاملات واتفاقيات مالية وتجارية معها. لأنه يحتوي على العديد من المخاطر.

وقال مجدي عاشور مستشار مفتي الديار المصرية حينها فِيْ تصريحات لصحف محلية إن هذه العملة أداة مباشرة لتمويل الإرهاب، وليس لها غطاء من البنك المركزي، ولا ضمان من أي جهة، وتشمل ضرر جسيم يتمثل فِيْ الغش والجهل وهذه الأمور مفسدة. العقود التي تجعل أي عقد وارد فِيْه ممنوع من الناحية القانونية.

دعا مرصد الفتاوى التكفِيْرية والآراء المتطرفة لدار الإفتاء المصرية، إلَّى التنبيه إلَّى خطورة استخدام التنظيمات الإرهابية لعملات إلكترونية مشفرة “بيتكوين”، لا سيما فِيْ ظل الحملات العسكرية والأمنية الهادفة إلَّى تجفِيْف منابع الإرهاب والإرهاب. محاصرة تمويل الحركات الإرهابية مما يدفعها للجوء إلَّى هذه العملات كوسيلة لتأمين تمويلها. والاختباء من الملاحقات الأمنية.

مستقبل العملات المشفرة فِيْ مصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن عالم العملات المشفرة عالم لا يخضع للرقابة، لذلك من الضروري دعم جهُود الدولة والبنك المركزي لمواجهة الانتشار الكبير لمثل هذا الانتشار. العملات.

وأضاف لـ “العرب اليوم نيوز” أن التجارب أثبتت أن العملات المشفرة طريقة سهلة لتمويل الإرهاب حول العالم، طالما يتم تداولها خارج إشراف البنوك المركزية أو الجهات الرقابية المتخصصة فِيْ الدولة.

لم يتجاهل السيد أنه فِيْ ظل التطور الرهِيْب فِيْ التكنولوجيا سيأتي اليوم الذي ستصبح فِيْه العملات الرقمية وسيلة للتعامل فِيْ البيع والشراء، لكنها فِيْ ذلك الوقت ستكون تحت مظلة قانونية وليس بهذه العشوائية. التي نراها اليوم من أجل ضمان حقوق المتداول على هذه العملات وكذلك لضمان عدم توجيهها إلَّى مسارات تضر بالاقتصاد ككل.